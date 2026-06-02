Arena Maipú recibe el CAP Royale y posiciona a Mendoza como uno de los grandes destinos de poker de Argentina

Junio marcará un hito para el poker argentino y tendrá a Mendoza como protagonista. Por primera vez, el CAP Royale, uno de los formatos más destacados del Circuito Argentino de Poker (CAP), llegará a la provincia y lo hará en Arena Maipú, consolidando el crecimiento de Mendoza dentro del mapa nacional e internacional de este deporte mental.

La realización del torneo representa mucho más que una nueva fecha del circuito. Se trata de una oportunidad estratégica para fortalecer el posicionamiento de Mendoza como un verdadero “Destino Poker”, capaz de albergar competencias de alto nivel y ofrecer una experiencia integral que combina juego, turismo, gastronomía y entretenimiento.

Del 11 al 16 de junio, jugadores de distintos puntos de Argentina y países vecinos llegarán a la provincia para participar de una programación que incluirá 14 eventos y convocará tanto a profesionales como a aficionados. La expectativa generada desde el anuncio refleja el interés que despierta Mendoza como nueva plaza dentro del circuito.

Para Arena Maipú, la llegada del CAP Royale representa un reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años para desarrollar infraestructura, servicios y capacidad operativa orientados a la organización de grandes eventos.

“La llegada del CAP Royale a Arena Maipú es un orgullo enorme para nosotros y un paso muy importante para seguir posicionando a Mendoza dentro del circuito del poker. Que nuestro complejo haya sido elegido para esta segunda edición del formato Royale confirma que Mendoza y, puntualmente, Arena Maipú, están a la altura de los máximos estándares”, expresó Roberto Zafra, gerente de Mesas de Arena Maipú.

Una experiencia que va más allá del torneo

El concepto detrás del CAP Royale busca trascender la competencia. La propuesta apunta a que los jugadores vivan una experiencia completa, donde el torneo se complemente con la oferta turística y de entretenimiento que caracteriza a Mendoza.

“Queremos que quienes vengan al CAP Royale se lleven mucho más que una competencia. Queremos que vivan una experiencia completa, con un servicio de excelencia, infraestructura de primer nivel y una propuesta integral que convierta a Mendoza en un destino elegido por la comunidad del poker”, señaló Zafra.

En ese sentido, Arena Maipú se presenta como un complejo diseñado para responder a las exigencias de eventos de escala nacional e internacional. Casino, hotel, gastronomía y entretenimiento conviven en un mismo espacio, permitiendo que los participantes encuentren todo lo necesario para disfrutar su estadía sin salir del predio.

“Nos venimos preparando para este momento hace mucho tiempo. Tenemos un casino moderno, un equipo profesional con experiencia en grandes eventos y una propuesta integral que incluye hotelería, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar. En Arena Maipú les aseguramos un torneo impecable y una experiencia pensada para que cada jugador disfrute tanto dentro como fuera de las mesas”, agregó.

Mendoza apuesta a consolidarse como destino poker

La llegada del CAP Royale también genera un impacto positivo para la economía local. Eventos de esta magnitud movilizan la actividad turística, hotelera y gastronómica, además de atraer visitantes que extienden su permanencia para conocer los principales atractivos de la provincia.

ARENA MAIPU

“El jugador viene a competir, pero también a disfrutar. Acá encuentra una provincia reconocida mundialmente por sus vinos, su gastronomía, sus paisajes y su hospitalidad. Eso transforma completamente la experiencia del torneo. El poker se convierte también en una excusa para viajar, compartir y descubrir un destino increíble”, explicó Zafra.

Desde la organización destacan que el interés despertado por esta edición confirma el potencial de Mendoza dentro del circuito nacional.

“La expectativa que vimos desde el anuncio fue enorme. Recibimos consultas de todo el país y también del exterior. Eso demuestra que Mendoza era una plaza muy esperada dentro del circuito”, afirmó.

Con la llegada del CAP Royale, Arena Maipú y Mendoza dan un paso clave en su objetivo de convertirse en una referencia regional para el poker. La combinación de infraestructura, servicios, conectividad y atractivo turístico aparece como una fórmula capaz de posicionar a la provincia entre los destinos más importantes de Sudamérica para este tipo de competencias.

“Eventos como este generan un movimiento muy importante para el turismo, la hotelería y la gastronomía. Mendoza tiene todo para consolidarse como una sede estratégica dentro del poker y nosotros queremos seguir elevando la experiencia para posicionarnos entre los destinos más importantes de la región”, concluyó Zafra.