Mascotas podrán acceder a cannabis medicinal: reglas para la prescripción y el cultivo

Mendoza reguló el uso de cannabis medicinal en mascotas mediante la creación del Registro y Programa de Acceso a Cannabis Medicinal para Pacientes Veterinarios ( Reprovet ). De esta manera, se convirtió en la primera jurisdicción del país en establecer un marco regulatorio específico para la prescripción, el acceso y el seguimiento de tratamientos veterinarios con cannabis medicinal.

La normativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, se sustenta en distintos fallos judiciales que reconocen a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho . En ese marco, promueve políticas públicas orientadas a garantizar tratamientos seguros, responsables y adecuados para el bienestar de las mascotas.

EL tratamiento con cannabis medicinal estará a cargo de veterinarios autorizados.

En lo que va del año, tres veterinarios se quitaron la vida en Córdoba. Desde el colegio profesional estiman que los hechos podrían relacionarse a los mensajes de haters en las redes Foto: Freepik

El objetivo es garantizar el acceso seguro a tratamientos veterinarios con cannabis, proteger el bienestar animal, regular los cultivos destinados a estos fines y prevenir usos indebidos mediante mecanismos de trazabilidad y fiscalización. El sistema incluirá:

Cannabis medicinal para mascotas

De acuerdo a la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el uso de cannabis medicinal estará destinado a todas aquellas especies animales que presenten patologías susceptibles de tratamientos.

La inscripción de los animales deberá realizarse exclusivamente a través de un veterinario habilitado, quien tendrá que presentar la historia clínica completa, diagnóstico, dosis indicadas, justificación terapéutica y un consentimiento informado firmado por el tutor responsable.

En Jujuy, el 51% de los pacientes que toman cannabis medicinal mostraron notables mejoras Foto: Shutterstock El uso de cannabis medicinal estará destinado a todas aquellas especies animales que presenten patologías susceptibles de tratamientos. Shutterstock

En esta línea se crea el Registro de Médicos Veterinarios Prescriptores (Remvep), que establece requisitos para asociaciones civiles y fundaciones, regula permisos de cultivo y fija estándares de calidad y trazabilidad para los derivados utilizados en tratamientos veterinarios.

Todos los profesionales que indiquen tratamientos con cannabis medicinal deberán estar inscriptos en este registro. Para hacerlo deberán contar con matrícula vigente y formación específica en medicina cannabinoide veterinaria.

Detalles del registro y cómo acceder

La autorización será emitida por el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial que habilita, de manera excepcional y bajo condiciones de control, trazabilidad y fiscalización, la siembra, cultivo, producción, procesamiento y suministro de derivados de la planta de cannabis, destinadas exclusivamente a la elaboración de preparados para uso terapéutico veterinario.

El permiso únicamente podrá otorgarse a médicos veterinarios cultivadores habilitados o a Asociaciones Civiles y Fundaciones debidamente constituidas en la provincia de Mendoza o de otras jurisdicciones que inscriban su filial en la Provincia de Mendoza, que cumplan los requisitos establecidos por el programa Reprovet.

La autorización estará sujeta a los límites de volumen productivo, cantidad de plantas, pacientes veterinarios, destino, bioseguridad y plazos de vigencia determinados en la normativa aplicable.

Los médicos veterinarios cultivadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

Acreditar matrícula profesional vigente en la Provincia de Mendoza.

Presentar Declaración Jurada de Aceptación del Cargo de Responsable Técnico de Cultivo Veterinario

Acreditar formación en medicina cannabinoide veterinaria, mediante diploma, certificado o título expedido por institución reconocida a nivel nacional.

Informar el domicilio georreferenciado donde se desarrollará el cultivo autorizado, almacenamiento, producción y procesamiento de los derivados.

Registrar los lotes y variedades utilizadas, acompañando los análisis cromatográficos correspondientes a cada lote.

Presentar informes semestrales de trazabilidad ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial.

Llevar un libro de salidas/egresos de preparados o derivados de la planta de cannabis destinados a uso veterinario, debidamente foliado y habilitado por el RPCC.

La inscripción tendrá una vigencia de 3 años, y en caso de incumplimientos a la normativa vigente, emisión de recetas sin respaldo clínico o cualquier conducta que comprometa la seguridad del tratamiento, se podrá suspender, revocar o denegar la inscripción.