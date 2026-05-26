Cómo introducir un segundo gato en el hogar: tres pasos esenciales para que se lleven bien

Una nueva convivencia es tan importante para vos como para tu gato . Por eso, existen diferentes pasos que tenemos que llevar adelante para hacerle este proceso mucho más fácil y no causarle un estrés innecesario en el hogar.

Aunque desearíamos que fuera tan simple como abrir el canil y dejar que se huelan, en estas mascotas el camino suele ser más lento. Los expertos no recomiendan forzar el encuentro si se busca una adaptación verdaderamente exitosa .

El primer paso es destinar una habitación exclusiva para el gato recién llegado, equipada con su propia comida, agua, piedras sanitarias y juguetes. Durante los primeros días, los felinos no deben verse cara a cara.

El truco en esta etapa es el intercambio de aromas: podés frotar una manta o una toalla limpia en las mejillas de un gato y dejársela al otro, y viceversa. De esta manera, empezarán a familiarizarse con la presencia del otro a través del olfato, que es su sentido más desarrollado, sin sentirse amenazados.

Contacto visual a través de barreras

Una vez que ambos se muestran relajados con el olor del otro (lo que suele llevar entre tres y cinco días), es momento de habilitar el contacto visual, pero siempre manteniendo una separación física. Se puede abrir un sutil espacio en la puerta utilizando una red donde puedan mirarse u olerse.

El encuentro definitivo y supervisado

Una vez superadas con éxito las fases anteriores, se puede habilitar el contacto cara a cara en un espacio común. La regla de oro en este punto es que los primeros encuentros sean breves, controlados y respetando siempre el ritmo de cada gato. Si surge algún bufido o señal de agresividad, no te frustres: interrumpí la sesión con calma y volvé al paso anterior. Recordá que cada proceso de adaptación es único y la paciencia es tu mejor aliada para lograr una amistad duradera.