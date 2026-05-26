Calendario lunar de junio para cortarse el pelo y lograr más crecimiento

Calendario lunar de junio: cuándo conviene ir a la peluquería. Miles de personas eligen estos días de junio para cortarse el pelo.

Ten en cuenta estos días del mes de junio para cortar tu pelo Foto: Archivo

Cada mes vuelve la misma pregunta: cuándo conviene cortarse el pelo según el calendario lunar. Junio llega con fechas que generan interés entre quienes buscan un cabello más fuerte, sano y con mejor apariencia.

Qué días de junio son los más elegidos para cortar el pelo La tradición del calendario lunar relaciona las fases de la Luna con distintos momentos del crecimiento del cabello. Durante junio de 2026, una de las etapas más elegidas aparece entre el 15 y el 21, período asociado con la Luna creciente. Muchas personas aprovechan esos días para cortar puntas dañadas, renovar el look o empezar tratamientos capilares.

Estos son los días especiales, según las fases de la luna, para cortar tu pelo. Foto: Archivo Estos son los días especiales, según las fases de la luna, para cortar tu pelo. Foto: Archivo