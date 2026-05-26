Calendario lunar de junio para cortarse el pelo y lograr más crecimiento
Calendario lunar de junio: cuándo conviene ir a la peluquería. Miles de personas eligen estos días de junio para cortarse el pelo.
Cada mes vuelve la misma pregunta: cuándo conviene cortarse el pelo según el calendario lunar. Junio llega con fechas que generan interés entre quienes buscan un cabello más fuerte, sano y con mejor apariencia.
Qué días de junio son los más elegidos para cortar el pelo
La tradición del calendario lunar relaciona las fases de la Luna con distintos momentos del crecimiento del cabello. Durante junio de 2026, una de las etapas más elegidas aparece entre el 15 y el 21, período asociado con la Luna creciente. Muchas personas aprovechan esos días para cortar puntas dañadas, renovar el look o empezar tratamientos capilares.
En cambio, quienes buscan mantener el corte de pelo durante más tiempo suelen elegir fechas cercanas a la Luna menguante. En junio, esta fase irá del 7 al 13. Según la tradición popular, esos días ayudan a conservar peinados y cortes por más semanas, ya que el crecimiento del cabello sería más lento. La Luna llena favorece el brillo y el aspecto general del cabello. En junio, esta fase llegará alrededor del día 29.