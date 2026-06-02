Pronóstico: martes nublado y con lluvias durante la mañana en Mendoza
El pronóstico anticipa una jornada con cielo cubierto a parcialmente nublado, poco cambio de temperatura y precipitaciones durante las primeras horas.
Este martes 2 de junio, el pronóstico para Mendoza marca una jornada con cielo cubierto a parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura. También se esperan vientos de dirección variable y precipitaciones durante la mañana.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que la mínima será de 8° y la máxima llegará a 18°, por lo que el día se mantendrá fresco en las primeras horas y algo más templado hacia la tarde. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado.
Para el miércoles 3 de junio, se espera cielo mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos de dirección variable y precipitaciones en el sudeste provincial. En la cordillera, el sector centro y norte estará parcialmente nublado, mientras que en el sur se prevén precipitaciones. La máxima será de 16° y la mínima de 7°.
El jueves 4 de junio continuará con cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura. Se esperan vientos leves del noreste y precipitaciones en el sector sur de la cordillera. La máxima será de 17° y la mínima de 6°.