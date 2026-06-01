Mendoza arranca junio con nubes y una baja en la temperatura

Junio arrancará en Mendoza con cielo mayormente nublado y una tarde más fría, ya que la máxima se ubicará cerca de los 14° a 16°.

Mendoza comenzará junio con una jornada de tono bien otoñal. Para este lunes se espera cielo mayormente nublado durante buena parte del día, con una baja en la temperatura y condiciones más inestables hacia el cierre de la jornada, sobre todo en sectores del este y sudeste provincial, de acuerdo con el parte y el pronóstico actualizado para la ciudad.

El dato más claro del lunes será el descenso térmico. El pronóstico actualizado para Mendoza marca una máxima cercana a 14° y una mínima de 9°, con ambiente fresco desde la mañana y una tarde que seguirá gris en la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la cordillera también se esperan precipitaciones, mientras que hacia la noche podrían aparecer lluvias aisladas en zonas del este y sudeste provincial.

nublado, lluvias, nubes, mendoza El lunes mostrará en Mendoza cielo mayormente nublado y temperaturas bajas para el comienzo del mes. Shutterstock