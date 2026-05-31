El tiempo en Mendoza: junio llega con descenso de temperatura y cielo nublado

El pronóstico del tiempo indica que Mendoza tendrá un inicio de semana y de junio con temperaturas levemente inferiores a las registradas el domingo.

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con leve descenso de temperatura y cielo nublado.

Luego de un domingo agradable, el pronóstico del tiempo indica que Mendoza iniciará junio un leve descenso de temperatura, aunque se mantendrán las condiciones estables en todo el territorio provincial.

De acuerdo a datos del reporte de Contingencias Climáticas, este lunes 1 de junio la temperatura máxima en el llano alcanzará los 15°C, mientras que la mínima será de 6°C. En cuanto a los sectores más fríos, se espera que las temperaturas más bajas se registren en Malargüe y en sectores bajos del Valle de Uco, donde los termómetros marcarán entre 3°C y 4°C durante las primeras horas del día.

Así estará el tiempo este domingo en Mendoza La jornada comenzará con cielo nublado en el sur provincial. Con el avance de la mañana, la nubosidad se extenderá hacia el Valle de Uco, aunque sin generar condiciones de inestabilidad ni precipitaciones. Según el reporte, esto puede extenderse a toda la zona Este, manteniéndose nublado durante toda la jornada en el llano provincial.

Las nubes dirán presente en los próximos días en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ Mendoza tendrá un cielo nublado en el inicio de la semana. Santiago Tagua/MDZ