El tiempo en Mendoza: junio llega con descenso de temperatura y cielo nublado
El pronóstico del tiempo indica que Mendoza tendrá un inicio de semana y de junio con temperaturas levemente inferiores a las registradas el domingo.
Luego de un domingo agradable, el pronóstico del tiempo indica que Mendoza iniciará junio un leve descenso de temperatura, aunque se mantendrán las condiciones estables en todo el territorio provincial.
De acuerdo a datos del reporte de Contingencias Climáticas, este lunes 1 de junio la temperatura máxima en el llano alcanzará los 15°C, mientras que la mínima será de 6°C. En cuanto a los sectores más fríos, se espera que las temperaturas más bajas se registren en Malargüe y en sectores bajos del Valle de Uco, donde los termómetros marcarán entre 3°C y 4°C durante las primeras horas del día.
Así estará el tiempo este domingo en Mendoza
La jornada comenzará con cielo nublado en el sur provincial. Con el avance de la mañana, la nubosidad se extenderá hacia el Valle de Uco, aunque sin generar condiciones de inestabilidad ni precipitaciones. Según el reporte, esto puede extenderse a toda la zona Este, manteniéndose nublado durante toda la jornada en el llano provincial.
En cuanto al viento, se prevé circulación de una leve brisa durante la tarde, afectando principalmente a la zona Este, Sur y el Valle de Uco.