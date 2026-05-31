La dictadura de la urgencia: cuando el problema no es el tiempo, sino la falta de prioridades

“No alcanza el tiempo ”. Pocas frases se escuchan tanto hoy en empresas , gobiernos y organizaciones como esa. Directivos, gerentes, funcionarios y equipos de trabajo conviven con agendas saturadas, reuniones interminables, mensajes constantes y una sensación permanente de correr detrás de los problemas .

Sin embargo, después de muchos años de experiencia en el sector privado y en la gestión pública, estoy convencido de que, en la mayoría de los casos, el problema no es el tiempo. El verdadero problema es la falta de claridad, foco y prioridades .

Vivimos en una cultura donde parecer ocupado se transformó en un símbolo de importancia. Las organizaciones confunden actividad con productividad. Se multiplican las iniciativas en paralelo, se crean nuevos espacios de coordinación, se agregan reportes, reuniones y controles.

Pero paradójicamente, cuanto más hacemos, más aparece la sensación de no avanzar. La consecuencia es evidente: equipos agotados, líderes desbordados y organizaciones que reaccionan todo el tiempo, pero que pierden capacidad de conducción estratégica. Cuando todo es urgente, nada es realmente importante.

Uno de los mayores problemas de las organizaciones modernas es la lógica de la urgencia permanente. Todo parece demandar atención inmediata. Todo se convierte en prioridad. Y ahí comienza el desorden. La urgencia tiene una característica peligrosa: ocupa todo el espacio disponible. Desplaza la planificación, impide pensar y obliga a actuar de manera reactiva. Las agendas terminan dominadas por lo coyuntural, mientras las decisiones verdaderamente importantes quedan postergadas indefinidamente.

EMPRESAS Vivimos en una cultura donde parecer ocupado se transformó en un símbolo de importancia. Archivo.

En la función pública esto se observa con claridad. Muchas veces se gobierna para resolver el conflicto del día, el titular del momento o la presión inmediata, perdiendo de vista los objetivos de largo plazo.

Pero exactamente el mismo fenómeno ocurre en empresas privadas. Se dedica energía enorme a resolver problemas menores mientras cuestiones estructurales —como la cultura organizacional, el desarrollo del talento o la estrategia de crecimiento— quedan relegadas.

La productividad real no se mide por la cantidad de tareas realizadas ni por la cantidad de horas trabajadas. Se mide por impacto. Y el impacto depende de qué tan alineadas están nuestras acciones con aquello que verdaderamente importa.

Liderar es decidir en qué no estar

En este contexto, el rol del liderazgo se vuelve central. Porque liderar no significa intervenir en todo ni estar presente en cada decisión. Por el contrario, un buen liderazgo consiste en ordenar, priorizar y definir claramente dónde poner energía y dónde no.

Uno de los grandes errores de conducción es creer que controlar todo garantiza mejores resultados. En realidad, produce el efecto contrario: organizaciones lentas, burocráticas y dependientes de pocas personas. Cuando cada decisión pasa por el mismo escritorio, la capacidad de ejecución se paraliza. Delegar no es perder control. Delegar es construir equipos sólidos, fijar objetivos claros y generar confianza.

Los líderes más efectivos no son los que más tareas acumulan, sino los que logran que las cosas sucedan sin necesidad de intervenir permanentemente.

La capacidad de decir “no” también es parte fundamental del liderazgo. No a reuniones innecesarias. No a proyectos sin prioridad estratégica. No a la dispersión constante. Cada vez que una organización incorpora una nueva iniciativa sin revisar qué dejará de hacer, aumenta el nivel de desorden interno. Toda decisión implica una renuncia. Y los liderazgos maduros entienden eso.

MDZ REUNION La capacidad de decir “no” también es parte fundamental del liderazgo. Archivo.

Agendas llenas, resultados vacíos

Muchas organizaciones viven atrapadas en una contradicción permanente: agendas completamente ocupadas y resultados insuficientes. Se trabaja cada vez más, pero se avanza cada vez menos. Parte del problema radica en haber perdido el valor del tiempo de calidad.

La hiperconectividad, los mensajes permanentes y las reuniones continuas generan una ilusión de productividad que muchas veces destruye la capacidad de pensar estratégicamente. Sin tiempo para reflexionar, no hay dirección posible. Y sin dirección, cualquier esfuerzo termina siendo insuficiente.

Las organizaciones más eficientes no son necesariamente las que trabajan más horas. Son las que logran enfocarse en aquello que genera verdadero valor. Tienen claridad sobre sus objetivos y disciplina para sostener prioridades aun en contextos de presión.

Eso requiere liderazgo, pero también cultura organizacional. Porque no alcanza con definir prioridades en un discurso si después todo se trata como urgente. Las prioridades reales se reflejan en cómo se asigna el tiempo, el presupuesto y la atención de los líderes.

La pregunta incómoda

Tal vez una de las preguntas más importantes, y más incómodas, que debería hacerse cualquier dirigente, empresario o gerente sea ésta: ¿mi agenda refleja mis prioridades o simplemente mis urgencias? La diferencia entre ambas cosas es decisiva. Las urgencias son inmediatas, ruidosas y demandantes. Las prioridades, en cambio, suelen requerir visión, planificación y disciplina.

Resolver un problema coyuntural puede dar alivio momentáneo; construir una organización sólida exige mucho más que eso. En definitiva, todos tenemos las mismas veinticuatro horas. Lo que diferencia a las organizaciones efectivas de las que viven en crisis permanente no es la cantidad de tiempo disponible, sino la capacidad de utilizarlo inteligentemente. Porque gestionar no es llenar agendas. Gestionar es tener claridad sobre aquello que realmente importa y actuar en consecuencia.

* Marcelo Villegas, abogado especialista en negociaciones y exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.