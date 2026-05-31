Así avanzan las obras en las rotondas de una obra clave de Mendoza

La Dirección Provincial de Vialidad avanza con el plan de obras viales en Mendoza , y ha puesto especial énfasis en la doble vía del Este, que conectará en tres etapas de sur a norte las comunas de Junín, Rivadavia y San Martín, desde la Ruta Provincial 60 hasta el carril Centro y luego hasta la ruta 7, con parte de los fondos del Resarcimiento.

Con un avance de obra de 34,8 %, Vialidad Mendoza ya comenzó a pavimentar los retornos y rotondas que tendrá el segundo tramo de la Doble Vía del Este (Ruta Provincial 66), cuya construcción comenzó en noviembre del año pasado.

Con el paquete estructural instalado y la nueva traza claramente delimitada entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro, la segunda etapa, que se financia con el Fondo del Resarcimiento, "marcha dentro de los tiempos previstos en la planificación", sostuvieron desde Vialidad.

Durante una visita de obra esta semana, el administrador general de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, junto a los intendentes de Junín, Mario Abed, y de San Martín, Raúl Rufeil, recorrieron los puntos donde se estaban hormigonando los ordenadores viales de este tramo.

Obras viales en Mendoza. Doble vía del Este Obras viales en Mendoza. Doble vía del Este Prensa Gobierno

Romagnoli detalló que en estos momentos se están "hormigonando las rotondas y los retornos, que van a ser cuatro, dos de cada uno, en esta etapa. Son los puntos de giro, que en el caso de los retornos van a permitir al usuario el cambio del sentido de circulación, mientras que las rotondas, además del cambio de giro, también van a dar la factibilidad para generar rutas transversales que mejoran la logística y priorizan el movimiento en la calzada principal”.

Por su parte, el intendente de Junín, Mario Abed, destacó que hay "mucha inversión en obra pública en este segundo tramo de la Doble Vía del Este que Vialidad Mendoza está construyendo en Junín, gracias a la ayuda del Gobierno de la Provincia y al esfuerzo que hacemos desde el Municipio, inversiones y obras que van a quedar para mejorar la vida de nuestros hijos y nietos”.

Abed recalcó que “además de la nueva Doble Vía, también estamos ejecutando una importantísima obra de cloacas y otras obras que hacen a la integración con San Martín y Rivadavia, y que hoy se traduce en una inversión de más de $100.000 millones para toda la zona”.

Obras viales en Mendoza. Doble vía del Este. Raúl Rufeil, Mario Abed y Osvaldo Romagnoli. Obras viales en Mendoza. Doble vía del Este. Raúl Rufeil, Mario Abed y Osvaldo Romagnoli. Prensa Gobierno

En tanto, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, manifestó la importancia crucial que tendrá la Doble Vía del Este para su departamento: “Esta doble vía va a ser muy útil porque va a fortalecer la integración de las cinco comunas del Este mendocino, ofreciendo una mejor seguridad vial, una mayor plusvalía a todas las propiedades que están colindantes al corredor y más progreso, porque un camino significa progreso, y en este caso será una vía por donde se puede canalizar mejor la producción y donde los vecinos puedan transitar de forma más segura”.

En este sentido, rescató que la obra “va a ser clave para toda la actividad productiva de San Martín, la que tiene un intercambio permanente con Junín y Rivadavia, tanto para los sectores vitivinícolas, frutícolas y olivícolas”.

Doble vía del Este

El proyecto de la Doble Vía del Este (Ruta Provincial 66) se inició en 2022 con la construcción de la primera etapa de 4 kilómetros, desde calle Falucho, en Rivadavia, hasta la RP 60, en Junín. La obra fue inaugurada y habilitada en septiembre del año pasado y financiada con recursos de rentas generales.

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La construcción de la segunda etapa, de 2,7 kilómetros de extensión, ya está en marcha desde fines de 2025, mientras se aguarda la adjudicación de la tercera etapa, luego de que Vialidad Mendoza convocó a licitación para ejecutarla.

Esta tercera etapa será de casi 6 kilómetros, desde el carril Centro hasta la RN 7. Además, el Gobernador Alfredo Cornejo anunció el 1 de mayo la decisión de avanzar oportunamente en el llamado a licitación de la cuarta y última etapa, que será la construcción del ordenador vial que vinculará a la Doble Vía del Este con la RN 7.

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Tanto la segunda como la tercera y la cuarta etapas se financiarán con el Fondo de los 1.000 millones de dólares que se obtuvieron por el resarcimiento del daño causado por la promoción industrial a las provincias vecinas.