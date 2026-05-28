Las obras en Potrerillos quedaron en "standby": cuáles son los nuevos planes de sus dueños

A casi diez meses del gran anuncio -con polémicas en el medio- de las nuevas obras en el Dique Potrerillos , la imagen que devuelve el gran espejo de agua mendocino es apenas diferente a la de aquel septiembre de 2025. Es que los trabajos que habían comenzado de cara a la temporada de verano pasada fueron detenidos por sus nuevos “dueños” con una justificación de por medio: el diseño de un nuevo masterplan integral para la explotación turística.

Así lo contaron a MDZ Online desde Costazur , la firma que tomó la subconcesión de la costa sur del dique Potrerillos, uno de los proyectos turísticos más ambiciosos impulsados en los últimos años. De acuerdo a Gustavo Albera, director del proyecto, ya presentaron a Mendoza Fiduciaria, la responsable de la administración y control de todo lo concerniente al desarrollo, aprovechamiento y explotación del perilago, un nuevo masterplan que espera aprobaciones oficiales.

La iniciativa se presenta como una continuidad de las primeras intervenciones realizadas en la temporada pasada , cuando comenzaron las obras de accesos, miradores, cercos perimetrales y algunos servicios básicos. Sin embargo, Albera reconoció que luego decidieron frenar el avance para repensar el proyecto de manera integral.

Así, en los últimos seis meses han estado trabajando en un nuevo enfoque para el proyecto, con un mayor grado de cohesión entre los diferentes espacios que se desarrollarán y una mirada integral. La propuesta apunta a combinar desarrollo turístico con preservación ambiental.

Albera insistió en varias oportunidades en que el lago debe abordarse “con muchísimo respeto y atención” por su importancia hídrica y paisajística. “Queremos potenciar el paisaje entendiendo tres aspectos claves: el social, el ambiental y el económico”, afirmó el director de Costazur.

Si bien están sujetos a aprobaciones y los plazos pueden alterarse, el equipo ya trabaja sobre una primera etapa que buscarían ejecutar este mismo año. Aunque evitó revelar demasiados detalles, Albera adelantó que el foco inicial estará puesto en infraestructura pública y en la recuperación del borde costero.

“La idea es llegar al verano con una intervención importante vinculada a la puesta en valor de la costa y de los espacios de acceso público”, explicó.

Dique Potrerillos, obras, food trucks, parador, bahía Bonita-2 Milagros Lostes - MDZ

Los detalles del nuevo Costazur

El proyecto contempla la construcción de una costanera, senderos peatonales, sectores de descanso, espacios recreativos y nuevos estacionamientos para ordenar la circulación de vehículos y evitar que los autos lleguen hasta la orilla del lago. “Estamos hablando de un paseo donde la gente pueda caminar, tomar mate, sentarse a mirar el lago, correr o andar en bicicleta”, detalló Albera.

Uno de los ejes centrales del proyecto será justamente ordenar un espacio que hoy presenta fuertes problemas de accesibilidad y circulación espontánea sobre la costa. “Hay que cuidar mucho que los autos no lleguen a la costa porque eso genera riesgo de contaminación”, advirtió Albera.

Aunque evitó profundizar sobre las futuras inversiones privadas vinculadas a hotelería, gastronomía y servicios turísticos, el director del proyecto confirmó que el máster plan mantiene la visión original de convertir al perilago en un polo turístico de escala nacional, pero bajo un esquema integrado entre concesionarios y con participación de la comunidad local.

“Estamos promoviendo que todos los involucrados conozcan los proyectos de los demás para que esto funcione como un conjunto integrado. Esa es la manera más inteligente de hacerlo”, indicó el arquitecto. El empresario también aseguró que uno de los objetivos es romper con la lógica estacional de Potrerillos y generar actividad durante todo el año.

Mientras el proyecto espera definiciones oficiales, el equipo de Costazur apuesta a que el nuevo máster plan permita relanzar una iniciativa que, pese a las demoras y cuestionamientos iniciales, sigue apuntando a transformar el dique Potrerillos en uno de los principales polos turísticos de Mendoza. “Hagamos de este lugar un sitio extraordinario, porque realmente se puede. Potrerillos tiene el potencial de transformarse en uno de los lagos turísticos más importantes de la Argentina”, concluyó Albera.

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Las idas y vueltas de la concesión de Potrerillos

La concesión original fue adjudicada en 2022 por un plazo de 50 años a las firmas MendoTravel SRL y Potrerillos Resort SA y contemplaba inversiones privadas por más de US$30 millones para desarrollar infraestructura hotelera, gastronómica, recreativa y deportiva en el perilago, a la vez con la obligación de garantizar el acceso público, libre y gratuito a toda la costa.

La primera de las empresas perteneciente al grupo CEOSA, propiedad del empresario Fernando Porreta, quien también cuenta con la concesión del Hotel Potrerillos. Mientras que la otra compañía está liderada por el empresario Hugo Eduardo Ojeda.

Dentro de ese esquema apareció luego Costazur, un emprendimiento impulsado por Agrícola Los Pozos, integrada por Sebastián Halpern, Gustavo Bernardi y Renzo Giuffré, junto al empresario gastronómico José Bahamonde. El grupo tomó una subconcesión de parte de los terrenos originalmente adjudicados a Potrerillos Resort SA y proyecta inversiones por alrededor de $5.000 millones en cuatro años sobre unas 130 hectáreas.

Sin embargo, luego de las primeras intervenciones realizadas durante la temporada pasada -que incluyeron accesos, miradores, cierres perimetrales y algunos servicios básicos- el avance del proyecto se desaceleró y comenzó el desarrollo del nuevo masterplan, que aún no tiene fecha de lanzamiento ni plazos de ejecución.