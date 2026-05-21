Juntaron más de 200 kilos de basura en una limpieza masiva en el dique Potrerillos

Una jornada de limpieza realizada en el perilago del dique Potrerillos dejó una imagen que volvió a encender el debate sobre el cuidado de los espacios naturales en Mendoza. Más de 120 personas participaron de una actividad ambiental que terminó con 238 kilos de residuos retirados de una de las zonas turísticas más visitadas de la provincia.

La actividad se realizó en el marco de la Semana Mundial del Reciclaje y reunió a voluntarios, organizaciones ambientales, deportistas y vecinos que trabajaron en distintos sectores cercanos al espejo de agua. La escena se repitió en varios puntos: botellas, envoltorios, colillas de cigarrillos y basura acumulada en lugares donde miles de mendocinos y turistas pasan cada fin de semana.

El foco de la jornada estuvo puesto en el trabajo colectivo y en una problemática que se volvió cada vez más visible en Potrerillos : la acumulación constante de residuos en áreas naturales.

La actividad reunió a grupos ambientales, deportistas y vecinos que recorrieron distintos sectores para limpiar el dique Potrerillos.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el trabajo realizado por el grupo de buceo Acquanautas. Durante más de dos horas recorrieron sectores bajo el agua y sacaron distintos residuos , entre ellos colillas de cigarrillos, plásticos y hasta una silla de hierro que estaba sumergida en el dique.

En la zona de Tierras Coloradas, integrantes de Potrerillos Explorer encontraron varias botellas con líquidos tóxicos abandonadas cerca de la ruta. Según detallaron desde la organización, muchos de esos residuos habrían sido descartados desde camiones que circulan por la zona.

Buceo en Potrerillos, Mendoza Buzos de Aquanautas MDZ exploran las profundidades del dique Potrerillos. Foto: Ignacio Blanco Buceo en Potrerillos, Mendoza Buzos de Aquanautas MDZ exploran las profundidades del dique Potrerillos y ayudan con la limpieza del embalse. Ignacio Blanco

También hubo tareas de limpieza en banquinas, bosques y senderos cercanos al perilago. Argentina Rafting realizó acciones de plogging junto a Ecoplog, mientras que agrupaciones como Jóvenes por el Clima Mendoza, Aloha Potre Kite y la Asociación Mendocina de Pesca con Mosca trabajaron en distintos puntos del entorno natural.

El problema que se repite en zonas turísticas

La gran cantidad de basura retirada volvió a poner sobre la mesa una situación que vecinos y grupos ambientalistas vienen denunciando desde hace tiempo. Potrerillos es uno de los destinos más elegidos de Mendoza durante todo el año, pero el aumento de visitantes también viene acompañado de residuos abandonados en costas, caminos y sectores recreativos.

Durante la jornada, además de recolectar basura, los participantes colocaron carteles de concientización en accesos peatonales y vehiculares. Los mensajes apuntan a que quienes visiten el lugar se lleven sus residuos y colaboren con el cuidado del paisaje natural.

Un paisaje limpio y una discusión pendiente

Parte de los residuos recuperables fueron entregados a la cooperativa La Fortaleza de mi Tierra para su reutilización y transformación. El objetivo fue evitar que esos materiales terminaran nuevamente contaminando el ambiente y darles un nuevo uso dentro del circuito de reciclaje.

La jornada terminó con un paisaje más limpio, aunque también dejó expuesta una realidad que se repite cada vez con más frecuencia en espacios turísticos de Mendoza. La acumulación de basura, el abandono de residuos y la falta de conciencia ambiental siguen siendo un problema visible en uno de los lugares más emblemáticos de la montaña mendocina.