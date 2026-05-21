Alumnos argentinos interpretaron una canción de Oasis y el video le llegó a Liam Gallagher: "Bíblico"

Un grupo de estudiantes argentinos está en boca de todos, luego de interpretar uno de los temas clásicos de la banda británica Oasis . Se trata de alumnos de 5° y 6° grado de dos instituciones de la provincia de Santa Fe que cantaron Stop Crying Your Heart Out . En pocas horas, el video se viralizó y llegó hasta el mismísimo Liam Gallagher , líder de la agrupación de rock, que no dudó en felicitarlos.

Pablo Andrés Parente , el profesor de música del Coro de la Escuela San Carlos y de los grados 5° y 6° de la Escuela Santa Rosa de la localidad santafesina de San Lorenzo, fue quien impulsó el proyecto interinstitucional. En sus redes, el profesional compartió el video de sus alumnos interpretando la canción, en el patio de una escuela, con una excelente pronunciación del inglés.

“Hermoso trabajo pude realizar en conjunto con las dos escuelas en las que trabajo. Temón de Oasis ”, expresó Parente en la descripción del video, que rápidamente se viralizó.

Desde el Centro Educativo Franciscano San Lorenzo, al que pertenece el coro de la Escuela Secundaria 1002 San Carlos, escribieron: “Este video surge de un Proyecto interinstitucional que llevó adelante el Prof. Pablo Parente. El Coro de la Escuela San Carlos (1002) y estudiantes de 5to y 6to grado de la Escuela Santa Rosa (1083) unen sus voces en esta realización que integra lenguajes expresivos. Nuestros escenarios cotidianos y la posibilidad del arte en la escuela”.

La respuesta de Liam Gallagher al video de los alumnos argentinos

Luego de recibir miles de “me gustas”, comentarios y compartidos, el emocionante video llegó hasta el mismísimo Liam Gallagher. El líder de la banda vio el material y no dudó en elogiar a los intérpretes argentinos. “Biblical”, comentó en la publicación.

Captura de pantalla 2026-05-21 121532 El comentario de Liam Gallagher que no pasó desapercibido. Captura Instagram

La respuesta de la gente

En redes, los usuarios y padres de los alumnos celebraron el trabajo grupal y artístico que impulsó el profesor de música de cada establecimiento.

“Gracias por todo lo que le trasmitís a los chicos por el amor por tu profesión y hacia ellos”; “¡Qué hermoso! No me canso de escucharlos una y otra vez”; “Sos inmenso, mucho talento”; “Felicitaciones a vos y a los niños. Me emociono cada vez que los escucho”; “Felicitaciones Pablo y todo ese pequeño gran equipo”; “Enorgullecen a San Lorenzo”; “Felicitaciones por tu trabajo. Soy docente y tu labor me motiva”; “Será el mejor recuerdo de sus vidas”, se puede leer entre los comentarios de las personas que vieron el video.