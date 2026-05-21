Harán un 2° Congreso Productivo para el Desarrollo: un debate intersectorial sobre el futuro de la producción argentina

"Misión Productiva" organizará el segundo Congreso Productivo para el Desarrollo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En el encuentro habrá varias figuras destacadas de la política, el sector privado y el ámbito académico.

El próximo 2 de junio, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA será sede del 2° Congreso Productivo para el Desarrollo. Organizado por "Misión Productiva", el encuentro busca trazar una agenda estratégica de largo plazo en un momento marcado por la caída de la actividad industrial y la necesidad de consensos entre actores sociales, políticos y académicos.

Los ejes del encuentro La iniciativa parte de una premisa urgente: ¿cómo evitar la fractura del tejido productivo y social mientras se capitalizan las oportunidades en sectores estratégicos como la energía y la minería? Los debates se estructurarán en torno a cuatro pilares fundamentales:

Dinamización económica: Análisis sobre cómo los distintos sectores pueden motorizar el crecimiento.

Divisas y desarrollo: Transformación de la generación de divisas en un motor genuino de desarrollo interno.

Tecnología y trabajo: El impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo del futuro.

Fortalecimiento industrial: Políticas necesarias para robustecer el entramado productivo, con foco en PyMEs e infraestructura. mision productiva

Un espacio de articulación multisectorial El Congreso se propone como un puente entre actores que habitualmente operan en esferas separadas. Sus pilares de trabajo son:

Perspectiva de largo plazo con foco en competitividad e inversión.

Diálogo entre el sector público, privado, sindical y académico.

Elaboración de propuestas concretas que influyan en el debate político y económico actual. El primer Congreso La edición anterior del Congreso Productivo para el Desarrollo.