Sesión doble en Diputados: oficializaron los pedidos del oficialismo y la oposición

La Cámara de Diputados tendrá una jornada cargada el próximo jueves 20, con dos sesiones especiales oficializadas para esa fecha por el titular del cuerpo, Martín Menem. El oficialismo buscará tratar la ley Hojarasca y los cambios en la zona fría, temas clave para la agenda legislativa del Gobierno.

Martín Menem oficializó este viernes la sesión especial pedida por La Libertad Avanza para el jueves 20 a las 10 y, en paralelo, la solicitada por la oposición para esa misma jornada a las 11.

La maniobra del oficialismo, que pidió segundo pero quedó primero en el orden del día, condiciona el escenario parlamentario: si el quórum se logra en el cónclave libertario, el reclamo opositor para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría quedar relegado.

La nota inicial fue elevada por el socialista Esteban Paulón, quien primero pidió suspender la sesión del 14 y luego sumó las firmas de Unión por la Patria con un temario más amplio.

Acompañaron, entre otros, Germán Martínez, Pablo Juliano, Nicolás Massot, Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro. El cuerpo del pedido contempla la interpelación a Adorni, una moción de censura y pedidos de informes verbales por el presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial.

Los temas que sumó el peronismo

A esos puntos, el legislador santafesino de Provincias Unidas dio lugar al reclamo del peronismo para incorporar el emplazamiento de varios expedientes.

Entre ellos figuran los proyectos vinculados a la ampliación de licencias por paternidad, la creación del programa nacional Remediar y la gratuidad de prestaciones en PAMI.

La estrategia opositora apunta a aprovechar la sesión para exponer al Ejecutivo en frentes sensibles y forzar la discusión de iniciativas que el oficialismo prefiere demorar.

El oficialismo se anticipó: pidió después, pero irá primero

Apurada por la convocatoria opositora, La Libertad Avanza presentó una segunda nota formal por una sesión especial el mismo jueves, pero programada una hora antes, a las 10.

La presentación en Presidencia llevó las firmas de Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo. Aunque ningún otro espacio rubricó el pedido, el oficialismo cuenta con el compromiso del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR y MID), de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo para garantizar legisladores propios al momento de habilitar el quórum.

El temario libertario: Hojarasca, zona fría y tratados

El plan de trabajo del oficialismo tiene dos ejes centrales: la Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como ley Hojarasca, y las modificaciones al Régimen de Zona Fría.

Ambos proyectos fueron enviados por el Poder Ejecutivo y ya cuentan con dictamen. La intención es dejarlos listos para su votación final antes de que el ruido político de la interpelación a Adorni copre la agenda parlamentaria.

El paquete de convenios internacionales

A los proyectos centrales se suma una nutrida lista de tratados internacionales. Figuran el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia; los acuerdos de extradición con Polonia, Costa Rica y Chile; el tratado sobre Traslado de Personas Condenadas con Italia; los convenios de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal con Serbia y Cuba; el Convenio Internacional de Nairobi sobre Remoción de Restos de Naufragio; el Tratado de Medellín; y el Acuerdo Marco sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos vinculado al Centro Regional del Convenio de Basilea.

El cierre, con un homenaje histórico

El temario libertario culmina con un punto de carácter simbólico. Se trata del reconocimiento al Brigadier (R) "VGM" Jorge Francisco Martínez por su actuación en la "Guerra del Atlántico Sur" y la concesión de la medalla "La Nación Argentina al Valor en Combate".