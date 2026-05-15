Martín Menem convocó a una sesión del oficialismo en Diputados y se anticipó al pedido de la oposición

La Cámara de Diputados tendrá el próximo miércoles 20 de mayo dos sesiones especiales convocadas para el mismo día con temarios antagónicos. El presidente de la Cámara, Martín Menem , oficializó ambos pedidos: el del oficialismo, a las 10, impulsado por La Libertad Avanza, y el de la oposición, a las 11, presentado con firmas de Unión por la Patria.

Todo indica que primero se pondrá en marcha la convocaria de La Libertad Avanza y que la oposición deberá reagendar su pedido para reunir al pleno y tratar sus proyectos.

El jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con los diputados Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo presentaron la nota en Presidencia y, aunque el pedido llegó después que el de la oposición, logró ubicarse una hora antes en el cronograma. Los dos principales temas de esta sesión serán la Ley Hojarasca y la modificación del Régimen de Zona Fía.

En el pedido de sesión oficialista no hubo firmas de otros espacios, pero hay un compromiso del interbloque Fuerza del Cambio —Pro, UCR y MID—, de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo de aportar legisladores para dar quórum

El temario del oficialismo incluye además una serie de tratados y convenios internacionales, y el reconocimiento al Brigadier Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur. Finalmente, la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (por sus siglas en inglés) volvió a quedar afuera de la convocatoria.

Esta semana, se reabrieron las comisiones para dictaminar este proyecto, dejando en reserva el capítulo II, uno de los pedidos que hicieron las cámaras de laboratorios y empresas farmacéuticas de Argentina. Aún así, el proyecto debe seguir esperando.

Desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger explicaron que la decisión se tomó porque aun no hay definiciones en el marco internacional. "Vamos conversando con Estados Unidos para ir haciendo una implementación en simultáneo de los distintos puntos del acuerdo comercial", señaló una fuente de la cartera de Desregulación.

La sesión opositora, en tanto, tiene como eje central la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El pedido fue rubricado por Esteban Paulón e incorporó firmas de, entre otros, Germán Martínez, Pablo Juliano, Nicolás Massot, Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro. El temario contempla pedidos de interpelación, moción de censura e informes verbales por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. A esos puntos se sumaron, a instancias del peronismo, expedientes vinculados a licencias por paternidad, la creación del programa nacional Remediar y la gratuidad en el PAMI.