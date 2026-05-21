Cuotas desde $323.000: el plan del IPV para construir la casa propia

En Mendoza, acceder a una vivienda sigue siendo uno de los desafíos más difíciles para muchas familias. En ese escenario, el Instituto Provincial de la Vivienda mantiene activa una de sus líneas más demandadas: un crédito pensado para quienes ya tienen un terreno y buscan avanzar con la construcción de su primera casa .

La operatoria se llama Construyo Mi Casa y funciona con un esquema de ahorro previo y financiamiento provincial. Según información oficial del Gobierno de Mendoza, esta línea permanece con inscripción abierta y es la más requerida por quienes buscan una solución habitacional; además, ya registra alrededor de 300 viviendas terminadas y más de 250 en ejecución.

A diferencia de otros programas que entregan viviendas terminadas , Construyo Mi Casa está orientado a personas o familias que cuentan con un lote, o que pueden adquirirlo dentro del período previsto por el IPV. El terreno debe tener servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, y el titular no puede registrar inmuebles a su nombre, ya que la finalidad del crédito es financiar la primera vivienda.

El esquema contempla casas de entre 55 y 140 metros cuadrados. El IPV financia hasta el 85% del costo total de la obra, mientras que el beneficiario debe aportar el 15% restante mediante ahorro previo o integración en las etapas habilitadas. Una vez aprobado el trámite, el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses, es decir, 20 años.

Los valores actualizados informados por Diario Uno muestran que la cuota más baja arranca en $323.470 para una vivienda de 55 metros cuadrados, con un ingreso mínimo requerido de $1.617.354 . Para una casa de 69 m², la cuota sube a $372.574 ; para 80 m², a $415.381 ; y para 100 m², a $493.011 .

El gobernador Alfredo Cornejo entregó viviendas del IPV en San Martín junto al intendente Raúl Rufeil. Prensa Gobierno

En las superficies más grandes, el salto es mayor: una vivienda de 120 m² tiene una cuota estimada de $608.137, mientras que la opción de 140 m² llega a $692.279, con ingresos mínimos de $3.461.399. El IPV establece que la cuota no debe superar el 20% de los ingresos familiares, una condición clave para ordenar la capacidad de pago de cada solicitante.

El contexto: nuevos planes para clase media y docentes

La continuidad de Construyo Mi Casa se da mientras el IPV empieza a mover otras líneas habitacionales. Esta semana se conoció una nueva operatoria destinada a la clase media, con un esquema público-privado: el Estado financiaría hasta el 40% del valor de la vivienda al desarrollador, el adjudicatario aportaría un 10% inicial y el resto quedaría bajo financiamiento privado. Las cuotas estimadas rondarían los $600.000 y la inscripción podría habilitarse entre mayo y junio, una vez adjudicados los proyectos.

También avanza el plan de viviendas para docentes, que prevé una primera etapa de unas 250 unidades. La preinscripción provisoria está prevista para mediados de julio y se realizará a través de la plataforma del IPV. Ese programa buscará priorizar a trabajadores con estabilidad laboral y vincular la vivienda con el arraigo cerca del lugar de trabajo.

Mientras esas nuevas alternativas terminan de definirse, Construyo Mi Casa aparece como la opción concreta para quienes ya tienen un lote y necesitan financiamiento para levantar su vivienda. No resuelve todos los perfiles de demanda, pero mantiene una ventaja clara: está activo, tiene condiciones conocidas y permite proyectar la casa propia con cuotas atadas a los ingresos familiares.