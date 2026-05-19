Cuál es la temperatura ideal para una casa durante los días más fríos

Con las temperatura s muy frías que se registran en Mendoza , mantener una temperatura adecuada dentro de la casa ayuda a mejorar el confort, cuidar la salud y evitar problemas de humedad. Especialistas recomiendan sostener el hogar entre 20 °C y 21 °C, un rango que se adapta bien al clima seco y cambiante de la provincia.

Embed - Cuál es la temperatura ideal para tu casa cuando hace mucho frío

Cuando las temperatura s bajan fuerte, la calefacción no debería quedarse corta. Especialistas en climatización y confort hogareño coinciden en que una vivienda debería mantenerse entre 20 °C y 21 °C durante los días de mucho frío . Ese rango logra un equilibrio entre comodidad, consumo energético y protección de la vivienda.

En Mendoza , donde las noches heladas y la amplitud térmica son frecuentes, esa temperatura permite sostener ambientes confortables sin necesidad de sobre calefaccionar la casa. En viviendas con techos altos o poca aislación, muchas veces 21 °C resulta más agradable que 20 °C.

Bajar demasiado la calefacción puede traer problemas más importantes que la incomodidad. Los expertos advierten que una casa excesivamente fría favorece la humedad, la condensación y la aparición de moho, especialmente en dormitorios y baños poco ventilados.

También puede afectar las cañerías y aumentar el desgaste de los equipos de calefacción, que después deben trabajar más para recuperar temperatura. Además, el frío intenso dentro del hogar impacta más en personas mayores, chicos pequeños y quienes tienen problemas respiratorios.

INFO TEMPERATURA EN CASA CUANDO HACE MUCHO FRIO

Si la vivienda queda vacía, se recomienda mantenerla entre 13 °C y 16 °C para evitar humedad y daños en cañerías. Créditos: Mario Simonovich.

Cómo conservar el calor sin gastar de más

Para mantener el calor sin disparar el consumo, hay medidas simples que hacen diferencia. Sellar filtraciones en puertas y ventanas, usar cortinas gruesas y sostener una temperatura constante ayuda a conservar el calor interior durante más tiempo. En Mendoza, donde las temperaturas muy frías pueden extenderse durante varios días seguidos, una buena aislación sigue siendo clave para mantener el confort dentro de casa.