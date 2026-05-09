La planta que resiste el frío del invierno y llena la casa de perfume con flores blancas espectaculares

A veces el invierno está asociado con jardines sin vida y plantas secas. Sin embargo, existen algunas especies que resisten las bajas temperaturas y perfuman el hogar con sus flores. Un gran ejemplo de ello es la gardenia, también conocida como jazmín del Cabo, famosa por sus pétalos blancos y su perfume embriagador.

El jazmín del Cabo puede sobrevivir al invierno, aunque es una planta sensible al frío intenso y a las heladas. Si bien puede tolerar temperaturas de hasta -3 °C o -5 °C de forma puntual, la exposición prolongada al frío extremo puede dañarla o incluso matarla.

Para protegerla, es importante tomar ciertos recaudos. Si la planta está en el exterior, lo ideal es cubrirla con tela antiheladas o una manta térmica durante las noches más frías. En cambio, si está en el interior, se recomienda colocarla cerca de una ventana luminosa cuando las temperaturas bajan de los 10 °C.

El Jazmín del Cabo es una planta con un perfume fuerte y fresco.

Un truco extra para ayudar a que las raíces conserven el calor es colocar una capa de mantillo o “mulch”, una cobertura protectora (orgánica o inorgánica) que se aplica sobre la superficie del suelo alrededor de la planta.

Cómo cuidar el jazmín en invierno

Durante el invierno, el jazmín del Cabo entra en una etapa de reposo y necesita menos agua. Por eso, se recomienda regarlo únicamente cuando el sustrato esté seco, aproximadamente cada dos o tres semanas. Tampoco es conveniente abonarlo o fertilizarlo durante el otoño y el invierno, ya que la planta permanece “dormida”.

Cómo cuidar el jazmín para que crezca fuerte y vista de blanco tu jardín El jazmín del cabo también se conoce como gardenia. Foto: Archivo La planta puede crecer en exteriores o interiores. Archivo

Si en tu zona se registran heladas fuertes, es posible que se quemen las yemas de donde luego brotarán los pimpollos, por lo que conviene cubrir la planta. De todos modos, eso no significa que vaya a morir. En las ciudades normalmente no hace falta extremar los cuidados, pero en zonas rurales o de campo puede necesitar una mayor protección.