La planta que trepa, cuelga y enamora con sus flores azules

El Plumbago auriculata es una planta trepadora originaria de Sudáfrica que se adapta a jardines, balcones y macetas con pocos cuidados.

Hay una planta trepadora que llama la atención apenas la ves: el jazmín del cielo, conocido científicamente como Plumbago auriculata. Sus flores azules y su capacidad de adaptarse a distintos espacios la convierten en una de las favoritas para los amantes de la jardinería.

Jazmín del cielo: una planta para todo el año Lo que hace especial al jazmín del cielo es su versatilidad. Adora el sol y es ideal para el verano, pero también tolera las temperaturas frías, aunque en esas condiciones deja de florecer. Eso significa que se puede tener durante todo el año con algunos cuidados específicos según la estación. Además, se adapta tanto al suelo como a macetas, lo que la hace perfecta para balcones y espacios más pequeños.

Jazmin del cielo-Shutterstock (2) Las flores del jazmín azul atraen polinizadores como aves o abejas. Foto: Shutterstock

Para qué usarla El jazmín del cielo es una trepadora que funciona muy bien para cubrir pérgolas, muros y paredes. Pero también puede usarse como planta colgante en combinación con otras especies, lo que la convierte en una opción versátil tanto para jardines como para terrazas.

Cuidados básicos Como la mayoría de las trepadoras, esta planta adora el sol. Tolera la semisombra, pero cuanto más luz reciba, más flores va a dar. Necesita un sustrato ligero, bien drenado y bastante profundo, algo clave a tener en cuenta si se la planta en maceta.