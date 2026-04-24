Cómo mejorar el aliento de tu perro con alimentos de casa

La zanahoria, el perejil y los huesos crudos pueden ser tus aliados para mejorar el mal aliento en tu perro.

Alimentos de casa para mejorar la higiene bucal de tu perro. Foto: Archivo

El mal aliento en nuestras mascotas es más común de lo que parece. La forma más efectiva de combatirlo es mejorar su higiene bucal y acompañarla con alimentos caseros que refresquen la boca del perro. Antes de recurrir a productos específicos, existen opciones naturales que ayudan a reducir el olor de manera simple y segura.

Uno de ellos es la zanahoria cruda que funciona como un limpiador natural. Al morderla, ayuda a reducir restos de comida y placa bacteriana en los dientes. Además, como beneficio extra, la zanahoria es buena para nuestros amigos de cuatro patas, resulta un excelente snack bajo en calorías y rico en vitaminas y fibra. Lo mejor es que se puede brindar de diferentes maneras, puede ser cruda, cocina o congelada con moderación.

Alimentos caseros para el perro Por otro lado, menos conocido pero igualmente efectivo es el perejil, que gracias a sus propiedades antibacterianas ayuda a refrescar el aliento. Eso sí, debe ofrecerse en pequeñas cantidades, ya que no es recomendable excederse: un consumo elevado puede resultar perjudicial para la salud del perro.

Los huesos crudos también cumplen un rol importante en la higiene bucal de las mascotas. Al morderlos, el perro ayuda a remover el sarro acumulado en sus dientes, al mismo tiempo que fortalece su dentadura. Con estos simples alimentos, podemos mejorar la calidad de vida del animal.

Nuestros perros siempre desean comer comida casera Foto: SHUTERSTOCK En el caso de que el mal aliento sea persistente o vaya acompañado de babeo o dificultad para comer, se recomienda acudir al veterinario. Foto: SHUTERSTOCK