Dormir con mascotas revela un fuerte factor psicológico: la búsqueda de un apego sin condiciones. La ciencia analiza cómo este hábito mejora el descanso.

Compartir la cama con un perro o un gato es una rutina instalada en millones de hogares. Aunque para muchos es solo una costumbre cómoda, hay un motivo psicológico en esta elección nocturna. Quienes eligen descansar junto a sus mascotas suelen poner en primer lugar una necesidad emocional que muchas veces queda de lado durante el día.

En la vida adulta, las personas cargan con múltiples responsabilidades, estrés y cansancio mental. En ese contexto, el dormitorio se convierte en el espacio ideal para buscar alivio. Dormir con una mascota ofrece un beneficio único: la posibilidad de sentirse acompañado y aceptado de forma incondicional, sin las exigencias ni las presiones que generan las relaciones humanas diarias.

Desde el punto de vista científico, este hábito activa procesos químicos en el cuerpo que favorecen el descanso. El contacto físico con el animal ayuda a liberar oxitocina, una hormona íntimamente relacionada con el apego, la confianza y la calma. Este intercambio genera un círculo afectivo positivo donde tanto el dueño como la mascota se benefician mutuamente.

Mascotas El motivo psicológico por el que tantas personas eligen dormir con sus mascotas El trasfondo psicológico de compartir la cama con un animal Estudios realizados por instituciones especializadas, como el Human Animal Bond Research Institute (HABRI) - Instituto de Investigación del Vínculo Humano-Animal, en español - confirman esta tendencia. Sus datos señalan que las personas que duermen con sus compañeros de cuatro patas registran niveles más altos de relajación. Además, estas personas experimentan una fuerte sensación de seguridad y tranquilidad antes de conciliar el sueño.

Los expertos señalan que el lazo con un animal aporta un refugio emocional menos demandante que el de los humanos. Un perro o un gato no juzgan, no imponen condiciones ni esperan que su dueño cumpla con determinadas expectativas sociales. En la cama, el animal ofrece su presencia pura y silenciosa, lo que desconecta la mente de las preocupaciones cotidianas.