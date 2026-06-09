Los tres cuidados que toda mascota necesita durante los meses más fríos

Los cuidados de invierno para tu mascota son fundamentales. Adaptar los paseos, ajustar su dieta y asegurar un descanso cálido previenen dolencias.

Llegan los días más fríos del año y nuestra mascota también sufre las bajas temperaturas. Para garantizar su bienestar y evitar enfermedades estacionales, los expertos señalan tres cuidados fundamentales que ningún dueño debe pasar por alto.

Atención a los paseos y las patas Aunque haga frío, el ejercicio sigue siendo clave, pero hay que adaptar la rutina. Lo ideal es elegir las horas del día donde el sol calienta un poco más (cerca del mediodía) y evitar las caminatas nocturnas.

Además, es fundamental prestarle atención a las almohadillas de sus patas: el asfalto helado y la humedad pueden agrietarlas. Al volver a casa, dales una pasada rápida con una toalla seca para quitar cualquier rastro de frío y humedad.

Mascotas Consejos para dar paseos con tus perros Foto: Unsplash Los cachorros, perros mayores y de pelo corto suelen necesitar mayor protección frente a las bajas temperaturas. Foto: Unplash Ajustar la alimentación Durante los meses más fríos, los perros que pasan tiempo al aire libre gastan más energía para mantener su temperatura corporal, por lo que a veces necesitan un pequeño refuerzo en su porción de alimento.

Por el contrario, si tu mascota es más hogareña y en invierno baja su nivel de actividad para quedarse durmiendo adentro, mantené la misma cantidad o controlala para evitar que suba de peso. No te olvides de chequear que su agua siempre esté fresca y nunca congelada.