Pocos lo saben: cómo evitar que tu gato arañe los muebles
Mantener tus muebles intactos es posible con estrategias sencillas que fomentan el buen comportamiento de tu gato, evitando daños colaterales.
Los gatos se caracterizan por ser independientes, instintivos, seguros de sí mismos y, casi siempre, lograr lo que quieren en el hogar. Pero entre sus comportamientos peculiares puede aparecer uno muy dañino: arañar los muebles, sillas o sillones.
Este comportamiento puede aparecer porque necesitan estirarse, jugar, marcar territorio o incluso porque buscan subirse a determinadas superficies desde donde les resulta más cómodo observar los movimientos de la casa. Por eso, en lugar de castigarlos, existen algunas alternativas para evitar que dañen los muebles.
Cómo evitar que los gatos arañen los muebles
Buscarles alternativas
Una de las mejores opciones es colocar rascadores en diferentes lugares de la casa, especialmente cerca de los muebles que suele arañar. De esta manera, el gato tendrá una superficie apropiada para estirarse y afilar sus uñas. Mientras se acostumbra a sus nuevos juguetes, se puede cubrir el mueble hasta que pierda el hábito.
Utilizar aromas que no les gusten
Otra alternativa es utilizar algunos aromas que los gatos suelen rechazar para mantenerlos alejados de determinados muebles. Se pueden colocar de forma segura en las zonas que se busca proteger, evitando productos que puedan resultar tóxicos o irritantes para el animal. Las cáscaras de ciertos cítricos como mandarinas y naranjas pueden funcionar. Además, este truco puede aplicarse en macetas.
Establecer límites y premiar cuando no lo hagan
Finalmente, es importante establecer límites sin recurrir a castigos físicos o gritos, ya que esto puede generar estrés y no necesariamente modifica el comportamiento. Cuando el gato utilice su rascador en lugar del sillón o mueble, se lo puede premiar con caricias, juegos o algún alimento que le guste. De esta forma, poco a poco, puede ir modificando su comportamiento.