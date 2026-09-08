Pocos lo saben: cómo evitar que tu gato arañe los muebles

Mantener tus muebles intactos es posible con estrategias sencillas que fomentan el buen comportamiento de tu gato, evitando daños colaterales.

Los gatos se caracterizan por ser independientes, instintivos, seguros de sí mismos y, casi siempre, lograr lo que quieren en el hogar. Pero entre sus comportamientos peculiares puede aparecer uno muy dañino: arañar los muebles, sillas o sillones.

Este comportamiento puede aparecer porque necesitan estirarse, jugar, marcar territorio o incluso porque buscan subirse a determinadas superficies desde donde les resulta más cómodo observar los movimientos de la casa. Por eso, en lugar de castigarlos, existen algunas alternativas para evitar que dañen los muebles.

Algunos trucos para evitar que los gatos arañen muebles. Foto: shutterstock Cómo evitar que los gatos arañen los muebles Buscarles alternativas Una de las mejores opciones es colocar rascadores en diferentes lugares de la casa, especialmente cerca de los muebles que suele arañar. De esta manera, el gato tendrá una superficie apropiada para estirarse y afilar sus uñas. Mientras se acostumbra a sus nuevos juguetes, se puede cubrir el mueble hasta que pierda el hábito.

Utilizar aromas que no les gusten Otra alternativa es utilizar algunos aromas que los gatos suelen rechazar para mantenerlos alejados de determinados muebles. Se pueden colocar de forma segura en las zonas que se busca proteger, evitando productos que puedan resultar tóxicos o irritantes para el animal. Las cáscaras de ciertos cítricos como mandarinas y naranjas pueden funcionar. Además, este truco puede aplicarse en macetas.