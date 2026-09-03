Por qué la caja de cartón es el juguete ideal para un gato

La fascinación de los gatos por las cajas de cartón se explica por su instinto de refugio seguro, ventaja estratégica y necesidad de caza.

Los gatos tienen comportamientos que pueden resultar tan extraños como adorables. Uno de ellos es su fascinación por las cajas de cartón. Pueden tener a disposición los juguetes más caros del mercado y, sin embargo, una simple caja siempre termina robando su atención.

Los expertos identifican tres razones principales detrás de este comportamiento felino Un refugio seguro La primera razón es que la caja funciona como un refugio protegido. Los gatos tienen un instinto de supervivencia muy desarrollado y dentro de una caja sienten que ningún depredador puede sorprenderlos. Es un espacio cerrado que les transmite seguridad y control sobre su entorno.

Las tres razones principales detrás del cariño de los gatos por las cajas de cartón. Foto: Shutterstock Visión estratégica La segunda razón tiene que ver con la ventaja táctica que ofrece el espacio. Desde adentro de una caja, el gato puede observar sin ser visto, lo que satisface su necesidad de vigilancia constante. Por eso también suelen elegir lugares elevados: la altura les da una perspectiva aún mayor sobre lo que ocurre a su alrededor.

Instinto de caza y acecho La tercera razón es más instintiva. La caja se convierte en un punto de emboscada ideal para tu mascota, donde el gato puede acechar y prepararse para saltar. Es una forma de ejercitar su instinto cazador incluso dentro del hogar.