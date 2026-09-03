Por qué el vinagre limpia el cabezal de la ducha y aumenta la presión del agua

El sarro en el cabezal de la ducha reduce la presión del agua, pero el vinagre blanco, con su ácido acético, actúa como un desincrustante natural efectivo.

Una de las causas más frecuentes que afecta la presión del agua en el baño es la acumulación de sarro en la flor o cabezal de la ducha. Con el paso del tiempo, los restos de minerales y calcio presentes en el agua van obstruyendo los pequeños orificios de salida, lo que reduce el flujo y perjudica el uso cotidiano. Por suerte, existe un método casero, accesible y sumamente efectivo para solucionar este problema utilizando vinagre blanco.

Por qué el vinagre funciona El vinagre actúa como una solución eficaz contra las incrustaciones debido a su alto contenido de ácido acético. Este componente funciona como un agente desincrustante natural que genera una reacción química al entrar en contacto directo con el carbonato de calcio que compone el sarro.

Un truco simple y económico. Fuente: Shutterstock. Esta limpieza ablanda y disuelve los depósitos minerales más adheridos sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos ni recurrir a herramientas que puedan dañar las terminaciones cromadas o plásticas del cabezal.

El procedimiento para aplicarlo es muy simple. Solamente debemos quitar el cabezal de la ducha y sumergirlo en vinagre blanco durante una noche. De esta forma, al otro día el sarro más suelto quedará completamente desprendido, mientras que el más difícil saldrá fácilmente con la ayuda de un cepillo.