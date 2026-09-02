Cómo usar agua oxigenada para limpiar mamparas y azulejos del baño

Para una limpieza profunda del baño, el agua oxigenada actúa sobre las superficies duras, pero el tiempo de contacto es clave.

El agua oxigenada se ha consolidado como una aliada para eliminar moho, hongos y acumulaciones de jabón en el baño, especialmente en la ducha. Su poder oxidante permite desinfectar superficies duras. El secreto para la efectividad está en el tiempo de contacto.

Paso a paso para limpiar con agua oxigenada En primer lugar, pulverizar el agua oxigenada sobre las zonas a tratar. Luego dejar actuar varios minutos sin secar de inmediato para que se pueda permitir la desinfección química.

El agua oxigenada ayudará a mantener el baño impecable. Usar un cepillo suave o paño de microfibra, prestando especial atención a juntas y esquinas. Después aclarar con abundante agua tibia (ideal para desprender grasa) y secar por completo para evitar marcas y frenar la reaparición de humedad.

En el caso de juntas y manchas rebeldes, aplicar bicarbonato de sodio sobre la zona humedecida con agua oxigenada para generar una acción efervescente y abrasiva suave que facilite el desprendimiento.

Para el moho en los selladores, empapar tiras de algodón o papel absorbente en peróxido de hidrógeno y colocarlas sobre la junta manchada durante 30 a 60 minutos antes de cepillar.