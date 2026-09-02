Ibuprofeno, aspirina o paracetamol: cuál elegir para aliviar el dolor de cabeza

No existe un analgésico indicado para todos: el tipo de cefalea, los antecedentes y otros medicamentos definen qué opción resulta más segura.

La elección de un analgésico depende del origen del dolor de cabeza y de los antecedentes de cada persona.

Ante un dolor de cabeza, abrir el botiquín suele convertirse en una reacción casi automática. Paracetamol, ibuprofeno, diclofenac y aspirina aparecen entre las opciones más conocidas, pero no funcionan de la misma manera ni son adecuados para todas las personas. Elegir sin revisar antecedentes, dosis o combinaciones puede aumentar el riesgo de complicaciones.

El primer paso es observar cómo comenzó la molestia y si existen otros síntomas. Una cefalea tensional suele sentirse como una presión en ambos lados de la cabeza o el cuello, mientras que la migraña puede provocar dolor pulsátil, náuseas y sensibilidad a la luz o al ruido. También influyen el estrés, la falta de sueño, la deshidratación, el ayuno y el consumo de alcohol. Por eso, un medicamento que funcionó en otra oportunidad no necesariamente será apropiado para un nuevo episodio.

Paracetamol o ibuprofeno: cuáles son sus diferencias El paracetamol alivia el dolor y reduce la fiebre, pero no tiene el mismo efecto antiinflamatorio que el ibuprofeno. Puede utilizarse en cefaleas ocasionales siempre que se respeten las indicaciones del envase y no existan contraindicaciones personales. El principal peligro aparece al superar la dosis máxima o combinar varios productos que contienen el mismo principio activo, algo habitual con antigripales y medicamentos para resfríos. Una sobredosis puede causar daño hepático grave, mientras que el consumo frecuente de alcohol incrementa ese riesgo. La FDA recomienda revisar todos los componentes antes de tomar más de un producto.

Archivo MDZ El ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINE, y también puede aliviar cefaleas tensionales o migrañas. Sin embargo, puede irritar el estómago, favorecer sangrados y afectar los riñones. Requiere especial precaución en personas con úlceras, enfermedad renal, problemas cardiovasculares, hipertensión, asma o tratamientos anticoagulantes. Tampoco debe combinarse por cuenta propia con diclofenac o aspirina, ya que los tres pertenecen al mismo grupo farmacológico y la mezcla aumenta los riesgos sin garantizar un mayor alivio. El NHS incluye al paracetamol y al ibuprofeno entre las alternativas para cefaleas tensionales, pero aconseja consultar cuando los episodios son intensos o reiterados.

Qué pasa con el diclofenac y la aspirina El diclofenac también es un AINE y no debería considerarse una opción intercambiable con cualquier analgésico. Algunas formulaciones específicas se utilizan para tratar migrañas en adultos, pero no previenen nuevos episodios ni están indicadas para todos los tipos de dolor de cabeza. Además de provocar lesiones y sangrado gastrointestinal, puede elevar el riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente con dosis altas o tratamientos prolongados.