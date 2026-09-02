Olvidate de las pesas: la rutina rápida para tonificar y afinar los brazos en casa solo en 10 minutos
No necesitas mancuernas ni pesas para conseguir brazos firmes y tonificados. Una rutina rápida de resistencia de 10 minutos, que podés hacer en casa, te ayudará a alcanzar tus objetivos.
La acumulación de grasa o la falta de firmeza en los brazos suele notarse a simple vista y, en ocasiones, genera incomodidad al vestir o en las actividades cotidianas. Aunque no existe una rutina milagrosa para eliminar grasa de forma localizada —ya que el cuerpo reduce tejido adiposo de manera generalizada—, sí es posible fortalecer y tonificar la musculatura de la zona para acelerar el gasto calórico diario y devolverle firmeza a los brazos.
Para afinar y tonificar los brazos sin necesidad de mancuernas ni pesas, podés realizar una rutina rápida de resistencia utilizando únicamente el peso corporal y la tensión muscular.
La rutina de 3 ejercicios para brazos
La estructura del entrenamiento es la siguiente: realizá cada ejercicio durante 45 segundos, descansá 15 segundos entre cada movimiento y completá 3 rondas en total.
Círculos de brazos en tensión: Ponete de pie con los brazos estirados hacia los lados a la altura de los hombros. Hacé pequeños círculos hacia adelante durante 20 segundos y cambiá el sentido hacia atrás los siguientes 20 segundos, manteniendo el abdomen contraído y los hombros alineados en todo momento.
Fondos de tríceps en suelo: Sentate en el piso con las rodillas dobladas y la planta de los pies bien apoyada. Colocá las manos detrás de la cadera con los dedos apuntando hacia adelante, elevá ligeramente la pelvis y flexioná los codos hacia atrás para bajar y subir el cuerpo usando exclusivamente la fuerza de los brazos.
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Flexiones de pecho y tríceps (con o sin apoyo): Colocate en posición de plancha, con las manos apoyadas en el suelo a la anchura de los hombros. Al bajar, mantené los codos bien pegados al torso para enfocar la tensión en la zona posterior del brazo (tríceps). Si el ejercicio resulta muy exigente, apoyá las rodillas en el piso para mantener una técnica correcta sin forzar la zona lumbar.