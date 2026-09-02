Olvidate de las pesas: la rutina rápida para tonificar y afinar los brazos en casa solo en 10 minutos

Círculos de brazos en tensión: Ponete de pie con los brazos estirados hacia los lados a la altura de los hombros. Hacé pequeños círculos hacia adelante durante 20 segundos y cambiá el sentido hacia atrás los siguientes 20 segundos, manteniendo el abdomen contraído y los hombros alineados en todo momento.

Fondos de tríceps en suelo: Sentate en el piso con las rodillas dobladas y la planta de los pies bien apoyada. Colocá las manos detrás de la cadera con los dedos apuntando hacia adelante, elevá ligeramente la pelvis y flexioná los codos hacia atrás para bajar y subir el cuerpo usando exclusivamente la fuerza de los brazos.