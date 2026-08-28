La rutina de Georgina Rodríguez: entrena 4 o 5 veces por semana y tiene un desayuno particular

Georgina Rodríguez contó cómo es su rutina de ejercicios y qué come durante el día. Te lo revelamos en esta nota.

Georgina Rodríguez contó detalles de la rutina que mantiene para llevar una vida activa. La modelo española, esposa de Cristiano Ronaldo, explicó con qué frecuencia entrena, qué actividades realiza y cuáles son algunos de los alimentos que forman parte de su alimentación diaria.

Aunque le gustaría hacer ejercicio todos los días, su agenda no siempre se lo permite. Por eso, actualmente entrena entre cuatro y cinco veces por semana. Según explicó en una entrevista con Sportweek, su objetivo sería dedicar una hora diaria al entrenamiento.

Su rutina no se concentra en una sola actividad. Rodríguez combina bicicleta fija, sentadillas, bandas elásticas y yoga. También le da un lugar importante al baile, una disciplina que forma parte de su vida desde hace años.

La modelo estudió danza clásica durante 15 años y aseguró que todavía baila todos los días. Según contó, esa formación le enseñó desde chica la importancia de la constancia y de mantener un estilo de vida activo. Además, comparte el gimnasio de su casa con Cristiano Ronaldo, de quien asegura que aprendió y recibió motivación para entrenar.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo La alimentación de Georgina Rodríguez La alimentación también ocupa un lugar importante en sus hábitos. Rodríguez contó en una entrevista con Women's Health que por las mañanas desayuna una tortilla francesa, jugo de naranja y café con leche. Después de entrenar, suele comer una banana a media mañana.