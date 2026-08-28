La planta que podría alterar la armonía del hogar, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, una planta muy elegida para decorar puede asociarse con la soledad y el aislamiento. Por eso, recomiendan ubicarla en exteriores.

Son muchos los que eligen tener una planta para decorar los distintos ambientes de la casa, ya que aportan color, frescura y una sensación de contacto con la naturaleza. Sin embargo, según el Feng Shui, no todas las especies generan el mismo efecto sobre la energía del hogar.

Esta filosofía oriental sostiene que la distribución de los objetos y los elementos naturales puede influir en la circulación del chi, considerado la energía vital. Por eso, algunas plantas son asociadas con la prosperidad y el bienestar, mientras que otras se recomienda mantener fuera de los espacios interiores.

Qué planta evitar en casa si se busca mantener la armonía Una de las especies que genera debate es la hortensia. Sus flores abundantes la convierten en una planta muy valorada desde el punto de vista ornamental. Sin embargo, algunas corrientes del Feng Shui la relacionan con la soledad, el aislamiento y una energía más introspectiva.

La recomendación no está relacionada con una característica física de la planta, sino con el simbolismo que se le atribuye. Sus flores grandes y sus tonos suaves o fríos son asociados con estados emocionales melancólicos. Por este motivo, se aconseja evitar las hortensias en algunos de los principales ambientes de la vivienda.

Qué planta evitar en casa si se busca mantener la armonía Shutterstock Según esta filosofía, la entrada, el living y los dormitorios son lugares donde conviene favorecer el encuentro, el descanso y el equilibrio emocional. Por eso, la hortensia no sería la opción más adecuada para esos sectores de la casa.