Potus limón: los secretos para potenciar el color y el crecimiento de la planta

El potus limón se destaca en interiorismo por su follaje verde lima brillante y su altísima adaptabilidad. Aunque es una planta ideal para principiantes, aplicar ciertos ajustes en su mantenimiento garantiza brotes más tupidos y una tonalidad vibrante.

La planta prospera en entornos muy iluminados, pero protegidos del sol directo. Sobrevive en rincones sombríos o con luz artificial, aunque a un ritmo de crecimiento notablemente menor.

Se trata de una especie que requiere sustrato húmedo, pero sin encharcamientos para no ahogar las raíces. Sus hojas caídas o deslucidas marcan la falta de agua.

Los expertos en jardinería señalan que su rango ideal oscila entre los 15 y 30 °C . Conviene resguardarlo de heladas, calor extremo y ráfagas frentes a puertas o ventanas.

La planta prefiere climas húmedos. Se recomienda pulverizar sus hojas periódicamente o agruparlo con otras plantas, alejándolo de las salidas directas de aire acondicionado.

En cuanto a la nutrición, basta con utilizar un sustrato fértil y aplicar fertilizante líquido para plantas de interior (diluido en el agua de riego) una vez al mes durante primavera y verano.

Para conservar una copa compacta retirar las hojas secas y recortar las ramas desproporcionadas.