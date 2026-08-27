Buscan voluntarios para conservar parques nacionales y viajar por Estados Unidos

Estados Unidos busca voluntarios para proyectos de conservación y ofrece alojamiento, comida y la posibilidad de conocer distintos lugares del país.

Estados Unidos busca voluntarios. Este voluntariado está destinado a personas interesadas en el cuidado del medio ambiente y la vida al aire libre. El programa ofrece la posibilidad de participar en proyectos de conservación en distintos puntos del país, con alojamiento incluido en muchos de los puestos disponibles.

La iniciativa pertenece a American Conservation Experience (ACE), una organización que trabaja junto a agencias dedicadas a la protección de tierras públicas, como el National Park Service y el Forest Service. Su objetivo es sumar voluntarios para colaborar en parques, bosques y otros espacios naturales de Estados Unidos.

Quienes sean seleccionados podrán participar en tareas vinculadas con la restauración ecológica y la conservación de áreas protegidas. Entre las actividades se encuentran el mantenimiento y la construcción de senderos, la recuperación de hábitats naturales, el control de especies invasoras y la preservación de espacios públicos e históricos.

Estados Unidos busca voluntarios @americanconservationexperience Los programas tienen una duración de 3, 6 o 9 meses, según la convocatoria elegida. La mayoría de los trabajos se realizan al aire libre y pueden requerir esfuerzo físico. Sin embargo, la organización brinda capacitación, por lo que no es obligatorio contar con experiencia previa en actividades de conservación.

Beneficios del programa de voluntarios de Estados Unidos Entre los beneficios que ofrece el programa se encuentra el alojamiento en viviendas compartidas. Las instalaciones cuentan con habitaciones con varias camas, cocina y baños compartidos y, en muchos casos, conexión wifi. Además, según el puesto, también pueden incluirse la comida durante los días de trabajo y el transporte hacia los proyectos.