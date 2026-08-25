Voluntariado en Australia 2027: ofrecen alojamiento, comida y tours gratis

Australia suma una propuesta para quienes buscan viajar al exterior y vivir una experiencia diferente. Una granja ubicada en Inverell Shire Council busca voluntarios para 2027. A cambio de colaborar con distintas tareas, ofrece alojamiento, comidas y otros beneficios durante la estadía.

La convocatoria está publicada en Worldpackers y contempla una colaboración de 32 horas semanales, con un día libre. La estadía puede durar entre cuatro y 12 semanas. Los interesados deben viajar solos y tener entre 18 y 64 años. Además, alcanza con contar con un nivel principiante de inglés para comunicarse con los anfitriones.

Las tareas están relacionadas principalmente con el cuidado de los animales y el mantenimiento de la granja. Entre ellas se incluyen alimentar a los caballos, moverlos, preparar el equipamiento y limpiar los bebederos. También hay trabajos de jardinería, limpieza y asistencia general.

La propuesta está especialmente dirigida a personas que sepan montar a caballo. Los participantes deben estar en condiciones de cabalgar durante al menos dos horas por día. Además, pueden ayudar durante los entrenamientos y salir a recorrer los senderos de la propiedad junto a los animales.

A cambio, la granja ofrece una habitación privada y las tres comidas diarias. También incluye acceso gratuito al lavadero, una cocina equipada y conexión a internet de alta velocidad. Los voluntarios reciben, además, un certificado al finalizar la experiencia.

La experiencia también contempla actividades fuera de la granja. Los anfitriones ofrecen tours y recorridos gratuitos por la ciudad, pases para eventos de la zona y el traslado desde el lugar de llegada hasta la granja. Muchas tardes están destinadas a cabalgar por el monte australiano, donde pueden aparecer canguros, koalas, emúes y equidnas.

La convocatoria ya recibe postulaciones para 2027 y la publicación advierte que los lugares disponibles se están ocupando rápidamente. Para quienes tengan experiencia con caballos y estén pensando en pasar varias semanas en Australia, el voluntariado permite contar con alojamiento y comida a cambio de colaborar con la vida cotidiana de la granja.