Los camellos que terminaron fabricando cerveza
En una granja australiana los camellos comen residuos de una cervecería y su estiércol se utiliza para ahumar la malta de una cerveza artesanal.
En Australia, una granja de camellos encontró una manera insólita de integrarse con una cervecería local. Los animales comen el grano sobrante de la producción y su estiércol se utiliza para ahumar la malta de una cerveza artesanal. El resultado es una bebida oscura llamada Holy Smokes, con un curioso sabor ahumado.
Del camello a la cerveza
La historia ocurre en Robe, Australia, donde funciona la granja Humpalicious. Allí los camellos son utilizados para producir leche, atraer turistas y participar de otras actividades.
Pero el vínculo más extraño está a pocos metros, en Robe Town Brewery. Los animales reciben como alimento parte del grano que queda como residuo del proceso de elaboración de cerveza.
El excremento tiene otro trabajo
Después aparece el ingrediente verdaderamente inesperado. El excremento de los camellos se utiliza para ahumar la malta que posteriormente forma parte de una cerveza porter llamada Holy Smokes. El resultado es una bebida oscura de 8,2% de alcohol.
Actualmente se calcula que existen entre 300.000 y un millón de camellos en Australia, según las estimaciones citadas por AFP. Algunos son considerados una especie problemática por el daño que pueden provocar en el ambiente y en instalaciones rurales, mientras que otros son aprovechados comercialmente para leche, carne, turismo y carreras. Y en Robe encontraron una tercera vida: convertir residuos de camellos y de una cervecería en una bebida con identidad propia.
El residuo en parte de la receta
La historia no comenzó en 2026. En mayo de 2024, la cervecería, Robe Town Brewery, en Robe, Australia, presentó Holy Smokes!, una cerveza elaborada con malta ahumada utilizando estiércol de camello seco como combustible. El proceso tiene un giro curioso: la cervecería entrega a los camellos de la granja vecina parte del grano sobrante de su propia producción y luego utiliza el estiércol recogido para alimentar el ahumador de la malta. Es decir, un residuo de la elaboración de cerveza termina formando parte indirectamente de una nueva cerveza.
Pero el excremento de camello no entra en la bebida. Se utiliza exclusivamente como combustible para ahumar la cebada malteada. El resultado es una porter de perfil oscuro y ahumado; su creador la comparó con una malta ahumada con turba y aseguró que no tiene sabor a camello. La propia cervecería mantiene actualmente Holy Smokes! entre sus cervezas de edición limitada.
FUENTE: .abc.net.au y Phys.org, con información de AFP