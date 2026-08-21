Los camellos que terminaron fabricando cerveza

En una granja australiana los camellos comen residuos de una cervecería y su estiércol se utiliza para ahumar la malta de una cerveza artesanal.

En Australia, una granja de camellos encontró una manera insólita de integrarse con una cervecería local. Los animales comen el grano sobrante de la producción y su estiércol se utiliza para ahumar la malta de una cerveza artesanal. El resultado es una bebida oscura llamada Holy Smokes, con un curioso sabor ahumado.

El estiércol de los camellos se utiliza como combustible para ahumar la malta, no como ingrediente de la cerveza. Del camello a la cerveza La historia ocurre en Robe, Australia, donde funciona la granja Humpalicious. Allí los camellos son utilizados para producir leche, atraer turistas y participar de otras actividades.

Pero el vínculo más extraño está a pocos metros, en Robe Town Brewery. Los animales reciben como alimento parte del grano que queda como residuo del proceso de elaboración de cerveza.

Los camellos de Humpalicious reciben grano sobrante de la producción cervecera. robetownbrewery.com. El excremento tiene otro trabajo Después aparece el ingrediente verdaderamente inesperado. El excremento de los camellos se utiliza para ahumar la malta que posteriormente forma parte de una cerveza porter llamada Holy Smokes. El resultado es una bebida oscura de 8,2% de alcohol.

El cervecero Maris Biezaitis aclaró algo fundamental: la cerveza no tiene gusto a estiércol. El proceso genera un perfil más parecido al de una malta ahumada con turba. https://untappd.com/ Actualmente se calcula que existen entre 300.000 y un millón de camellos en Australia, según las estimaciones citadas por AFP. Algunos son considerados una especie problemática por el daño que pueden provocar en el ambiente y en instalaciones rurales, mientras que otros son aprovechados comercialmente para leche, carne, turismo y carreras. Y en Robe encontraron una tercera vida: convertir residuos de camellos y de una cervecería en una bebida con identidad propia.