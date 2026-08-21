La Universidad Siglo XXI firmó un acuerdo clave con el Instituto Edison: a quiénes beneficiará

La Universidad Siglo XXI y el Instituto Superior Tomás Alva Edison firmaron este miércoles 19 un Convenio Marco de Continuidad Académica destinado a facilitar el acceso de los estudiantes y egresados de las tecnicaturas a una carrera universitaria.

El acuerdo fue presentado en el Centro de Atención Universitaria de Godoy Cruz y establece un sistema de articulación que permitirá reconocer materias ya aprobadas en el instituto. De esta manera, quienes decidan avanzar hacia un título de grado no tendrán que comenzar nuevamente toda la carrera.

La principal vinculación será con la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica , aunque el convenio contempla también otras tecnicaturas y carreras relacionadas. La cantidad de asignaturas que serán reconocidas y el trayecto pendiente se determinarán de acuerdo con el título de origen y las equivalencias académicas correspondientes.

El beneficio entra en vigencia de manera inmediata y alcanza tanto a quienes se encuentran cursando y están próximos a recibirse como a los egresados de promociones anteriores.

“Los estudiantes no tendrán que volver a cursar cuatro o cinco años. Se reconocerán las materias que ya aprobaron durante la tecnicatura y podrán continuar su formación para obtener una licenciatura u otro título de grado”, explicó Alejandro Zanni, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Siglo XXI.

La presidenta de la Fundación Edison, Graciela Betancourt y Enzo Agostini, gerente de la Universidad Siglo XXI.

Según indicó, la universidad ya recibió consultas de personas que finalizaron sus tecnicaturas hace varios años y deseaban continuar estudiando, pero descartaban esa posibilidad ante la necesidad de comenzar una nueva carrera desde el principio.

Una alianza vinculada con el futuro tecnológico

La articulación encuentra uno de sus principales puntos de contacto en la formación tecnológica. El Instituto Tomás Alva Edison cuenta con propuestas vinculadas con la robótica y la inteligencia artificial, mientras que Siglo XXI ofrece la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica, con título de validez nacional y alternativas de cursado a distancia.

Zanni destacó que se trata del primer convenio de estas características que la universidad firma con una institución privada y valoró la trayectoria del Instituto Edison, así como sus recientes logros en competencias internacionales de robótica.

“Estamos uniendo dos instituciones que ocupan un lugar importante en la formación tecnológica de Mendoza. Los estudiantes del Edison quieren seguir creciendo y desde Siglo XXI les ofrecemos la posibilidad de continuar ese recorrido”, señaló.

La presidenta de la Fundación Edison, Graciela Betancourt, consideró que la firma permite cumplir uno de los principales objetivos del instituto: brindar continuidad a la preparación de sus estudiantes.

“Este convenio les da la posibilidad de seguir formándose en el nivel superior. Buscamos preparar a jóvenes que deberán desenvolverse en un mundo muy cambiante, con nuevas exigencias y necesidades permanentes de capacitación”, expresó.

Enzo Agostini, gerente de la Universidad Siglo XXI, calificó el acuerdo como un hito para ambas instituciones. “Abarca a los egresados y también a los estudiantes que están próximos a obtener su título. Gracias al reconocimiento de su formación previa, podrán completar una carrera de grado en menos tiempo”, explicó.

Siglo XXI amplía sus articulaciones en Mendoza

El acuerdo con el Instituto Tomás Alva Edison se incorpora a una estrategia de vinculación que la Universidad Siglo XXI viene desarrollando con instituciones públicas y privadas de Mendoza.

El 27 de febrero, la universidad firmó un convenio con la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas. La articulación permite que egresados de tecnicaturas y profesorados dependientes de la provincia continúen estudios universitarios mediante ciclos complementarios de licenciatura en modalidad virtual.

MDZ / Maru Mena

El convenio, que ya se encuentra vigente, busca ampliar las oportunidades de formación profesional en todo el territorio provincial y facilitar la continuidad académica de quienes poseen un título de nivel superior.

Dos días antes, el 25 de febrero, Siglo XXI había firmado otro acuerdo de cooperación con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza. La iniciativa está orientada a fortalecer la capacitación del personal que trabaja en áreas estratégicas como energía, minería, hidrocarburos, servicios eléctricos y ambiente.

A través del programa “Organizaciones Amigas”, los empleados del Ministerio y sus familiares directos pueden acceder a descuentos del 10% en carreras de pregrado y grado, diplomaturas, cursos y programas de posgrado. El convenio también contempla becas completas, prácticas profesionales y pasantías educativas.

Para Zanni, estas articulaciones también se apoyan en la experiencia de Siglo XXI en educación a distancia, una modalidad que la institución desarrolla desde hace más de dos décadas y que permite compatibilizar la formación académica con el trabajo y las responsabilidades personales.

Con los acuerdos firmados junto al Instituto Tomás Alva Edison, la DGE y el Ministerio de Energía y Ambiente, la Universidad Siglo XXI consolida una red de continuidad educativa que vincula la formación técnica con las carreras de grado y amplía las oportunidades de profesionalización en Mendoza.