Construido en tres niveles, este pueblo de Chile baja entre casas de madera hasta el mar

Chonchi es un pueblo de Chiloé conocido como la Ciudad de los Tres Pisos, con casonas de madera, una iglesia patrimonial y sabores chilotes.

En la Isla Grande de Chiloé, Chile, existe un pueblo cuya forma de recorrerlo es parte de su atractivo. Chonchi está construido sobre tres terrazas naturales que descienden hacia el mar interior, una característica que le dio el apodo de "Ciudad de los Tres Pisos". Se encuentra unos 25 kilómetros al sur de Castro, en la Región de Los Lagos.

La calle Centenario atraviesa esos diferentes niveles y funciona como uno de los grandes ejes del casco histórico. A su alrededor permanecen antiguas casas de madera nativa, varias revestidas con las tradicionales tejuelas chilotas, que conservan la arquitectura desarrollada en la zona hacia finales del siglo XIX.

La arquitectura y el legado de las iglesias de Chiloé En la parte alta aparece la iglesia Nuestra Señora del Rosario, también conocida como San Carlos de Borromeo. El templo actual data de fines del siglo XIX y forma parte de las 16 iglesias de Chiloé declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Su interior sorprende especialmente por una gran bóveda azul cubierta de estrellas blancas.

La historia cotidiana del pueblo también puede conocerse en el Museo de las Tradiciones Chonchinas. Funciona en una casa construida en 1907 y sus ambientes fueron preparados para mostrar cómo vivían las familias de la zona durante aquella época, con muebles, herramientas y objetos relacionados con la antigua vida chilota.

Chonchi es una ciudad de la zona sur de Chile ubicada en la Isla Grande de Chiloé. Shutterstock Sabores tradicionales de Chiloé Chonchi también tiene sabores propios. Entre los más tradicionales aparecen las roscas chonchinas y el licor de oro, dos productos que destaca entre los imperdibles de una visita. A ellos se suman preparaciones habituales de Chiloé como milcaos, pescados, mariscos y empanadas.