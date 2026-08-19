Un oasis en medio del desierto: este pueblo de Chile tiene aguas termales y árboles frutales

Pica es un pueblo del norte de Chile donde el desierto se vuelve verde entre mangos, limones y piscinas naturales de aguas semitermales.

Pica es un pueblo del norte de Chile que aparece como un oasis verde en medio del desierto.

En plena Región de Tarapacá, rodeado por uno de los paisajes más áridos del planeta, aparece Pica, un pueblo que rompe de golpe con la imagen del desierto. Palmeras, árboles frutales y calles verdes forman un verdadero oasis a unos 114 kilómetros de Iquique, donde además las temperaturas se mantienen agradables durante buena parte del año.

Descubrí Pica, el oasis termal de Chile Uno de sus grandes atractivos es la Cocha Resbaladero, una piscina natural alimentada por aguas semitermales que superan los 30°. El lugar está rodeado por roca y vegetación y desde hace décadas funciona como uno de los espacios más buscados para relajarse dentro del oasis.

La presencia permanente de agua hizo posible algo inesperado en medio del desierto: el cultivo de frutas tropicales. Pica es especialmente conocido por sus limones, pero también produce mangos, naranjas, guayabas y pomelos que aparecen en jugos, dulces, conservas y otros productos elaborados por emprendimientos locales.

La Cocha Resbaladero es uno de los principales atractivos del pueblo, con aguas semitermales que superan los 30°. Pica Chile Matilla: Tradición agrícola y sabores locales La historia del pueblo también está ligada a antiguos sistemas de agricultura y aprovechamiento del agua que permitieron sostener cultivos en una región extremadamente seca. Muy cerca se encuentra Matilla, otra localidad del oasis donde se conservan tradiciones agrícolas, antiguas construcciones y productos típicos elaborados con frutas de la zona.

Pica también sirve como base para conocer otros paisajes del norte chileno. Desde allí se organizan excursiones hacia la Quebrada de Chacarillas, conocida por sus huellas de dinosaurios, además del Salar del Huasco y otros escenarios del altiplano de Tarapacá.