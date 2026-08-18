Calles angostas y casonas centenarias: así es este pueblo perdido en los Valles Calchaquíes

Molinos es un pueblo de Salta con casonas de adobe, una iglesia histórica y tradiciones artesanales en pleno corazón de los Valles Calchaquíes.

Molinos es un pueblo de Salta donde las antiguas construcciones de adobe todavía dominan el paisaje de los Valles Calchaquíes.

En los Valles Calchaquíes se encuentra Molinos, un pueblo salteño de calles tranquilas, antiguas viviendas de adobe y un paisaje marcado por las montañas. Su origen se remonta al siglo XVII y parte de aquel pasado todavía puede reconocerse al recorrer el casco histórico, testimonio vivo de su rica historia.

Molinos: un tesoro en los Valles Calchaquíes La localidad comenzó a crecer alrededor de una antigua finca y de la actual iglesia de San Pedro Nolasco. Con el paso de los siglos, ambos edificios terminaron convirtiéndose en algunas de las construcciones más representativas de Molinos, anclando su identidad en la fe y la arquitectura colonial.

Muchas viviendas conservan gruesos muros de adobe, patios interiores y detalles arquitectónicos de los siglos XVIII y XIX. Algunas incluso mantienen las tradicionales puertas esquineras, características de las antiguas casonas de la región, que invitan a imaginar la vida de antaño.

Los tejidos y ponchos artesanales mantienen vivas algunas de las tradiciones más representativas de este pueblo salteño. Salta Argentina El legado de la Hacienda de los Isasmendi Molinos también tuvo importancia como punto de paso en las rutas comerciales que atravesaban los Valles Calchaquíes. De aquella época permanece la antigua Hacienda de los Isasmendi, vinculada con Nicolás Severo de Isasmendi, último gobernador realista de Salta, testigo de épocas de transición.

Otra parte importante de la identidad del pueblo está en sus artesanos. Los tejidos realizados en telares tradicionales, especialmente ponchos, mantas, tapices y alfombras, continúan formando parte de la producción local y mantienen técnicas transmitidas durante generaciones, un arte que perdura.