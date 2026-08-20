Cambia tu viaje por este hermoso pueblo de Brasil

El pueblo secreto de Brasil donde sentirás que caminaste por la vieja Europa. Ni pasaporte ni euros: un viaje que parece un cuento alemán.

El mapa de Brasil guarda un rincón de montaña. En este viaje el clima tropical da paso al frío alpino. Gramado es un pueblo que deslumbra a cada viajero con sus calles floridas y techos inclinados.

El encantador pueblo de Brasil Gramado es un municipio ubicado en el estado de Rio Grande do Sul que destaca por su clara herencia alemana e italiana. Su arquitectura de estilo bávaro muestra fachadas con entramados de madera y hermosos jardines de hortensias. Caminar por la famosa Rua Coberta permite disfrutar de boutiques exclusivas y un ambiente encantador.

La gastronomía local es uno de sus principales atractivos gracias al consumo de fondue y carnes. La ciudad destaca también como la capital nacional del chocolate artesanal con decenas de tiendas especializadas. Durante los meses de invierno las temperaturas bajan mucho e incluso es posible presenciar nevadas.