Los alimentos clave que toda mujer necesita incluir a cualquier edad

Cuatro alimentos sencillos que mejoran la salud de la mujer a cualquier edad. El secreto natural para tener más energía.

Tu salud cambia según lo que pones en tu plato a diario. Alimentar tu cuerpo con los alimentos correctos transforma tu energía. Toda mujer que sufre cansancio continuo debe cambiar su rutina diaria.

La nutrición clave para la mujer a cualquier edad Las verduras de hoja verde oscuro son vitales. Alimentos como la espinaca y el kale contienen una alta cantidad de hierro de origen natural. Consumir estas hojas ayuda a producir glóbulos rojos sanos y reduce el riesgo de anemia de manera efectiva.

Estas verduras verdes también aportan vitaminas para proteger el sistema de defensas. Comerlas crudas en ensaladas o cocidas al vapor. Una porción diaria es suficiente para notar una gran mejora en tu rendimiento personal y físico.

Consume más semillas durante el periodo menstrual. Foto: Archivo Por otro lado, las semillas te dan beneficios para el equilibrio hormonal de la mujer. Las semillas de linaza, calabaza y sésamo son fuentes directas de grasas saludables tipo omega 3. Estos nutrientes regulan la producción de hormonas y reducen los procesos de inflamación en las articulaciones.