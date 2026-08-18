Cuál es el desayuno favorito de Taylor Swift y qué alimentos nunca faltan en su heladera

Taylor Swift contó cuál es su desayuno favorito y qué alimentos suele tener en su heladera. La receta combina crepes, jamón, parmesano y huevo.

Taylor Swift no solo es una de las cantantes más populares del mundo. A lo largo de los años también compartió algunos detalles de su vida cotidiana. Entre ellos, sus gustos a la hora de cocinar y las comidas que suele elegir. Una de las más llamativas es su desayuno favorito, una preparación salada que combina pocos ingredientes.

La cantante habló sobre sus hábitos alimentarios en una entrevista con Bon Appétit realizada en 2012. En aquella oportunidad contó que le gustaba preparar crepes de trigo sarraceno con jamón, queso parmesano y un huevo frito por encima. También señaló que solía acompañar el plato con jugo de naranja.

Swift explicó además que los huevos eran uno de los alimentos que nunca faltaban en su heladera. Entre los productos que acostumbraba tener en casa también mencionó jamón, pollo en fetas, queso Parmigiano-Reggiano y jugo de naranja. La lista incluía, además, Coca-Cola Diet y algún producto dulce para darse un gusto.

Taylor Swift Taylor Swift fue ayudante de cocina de su madre La relación de Swift con la cocina viene desde su infancia. En aquella entrevista contó que había sido ayudante de cocina de su madre desde que era chica. También habló de su gusto por preparar distintas comidas y de la importancia que tenía cocinar en su vida cotidiana.

El plato que eligió como desayuno tiene como base el trigo sarraceno. Aunque su nombre puede generar confusión, no se trata de trigo convencional. Es un pseudocereal cuya harina se utiliza, entre otras preparaciones, para hacer las tradicionales galettes francesas.