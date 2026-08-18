Misterio en Salta: una Virgen habría vuelto a llorar sangre

Una mujer de Metán aseguró que la Virgen Rosa Mística volvió a derramar lágrimas rojizas. El episodio habría ocurrido después de una oración.

Una imagen de la Virgen Rosa Mística volvió a generar sorpresa en Metán, en el sur de Salta. Su propietaria, Rosana Mendoza, aseguró que la figura presentó nuevamente lágrimas de un líquido rojizo que parecía sangre. El episodio habría ocurrido durante la noche del martes de la semana pasada, en el oratorio que funciona en su vivienda.

Según contó Mendoza a medios locales, durante esa jornada un nene había llegado hasta el lugar para rezar por su salud. Después de que el chico se retiró, la mujer se acercó a observar la imagen. Fue entonces cuando, según su relato, encontró marcas rojizas en el rostro de la Virgen.

“Estaba un niño orando y cuando se fue observé que la Virgen volvió a derramar lágrimas que parecen sangre”, contó Mendoza. La mujer indicó que eran alrededor de las 21.30 cuando advirtió lo sucedido. También destacó que habían pasado dos años desde el último episodio similar.

Virgen Rosa Mística Wikipedia Dónde está la imagen de la Virgen que habría vuelto a llorar sangre La imagen pertenece a la familia Frías-Mendoza y permanece en una vivienda de la calle San Lorenzo, donde también funciona un pequeño oratorio. Se trata de una figura de yeso de unos 50 centímetros de altura. La familia sostiene que los primeros episodios comenzaron en abril de 2017.

Desde entonces, los propietarios aseguran haber observado en distintas ocasiones lágrimas en el rostro de la imagen. Algunas veces, según sus testimonios, el líquido habría sido transparente y en otras presentó una tonalidad rojiza. El último episodio que habían informado antes del actual ocurrió en julio de 2024.