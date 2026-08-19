Alerta en la cocina: cuánto tiempo pueden estar las comidas fuera de la heladera antes de volverse peligrosas

Las comidas recién preparadas pueden parecer inofensivas mientras se enfrían sobre la mesada. Sin embargo, ese intervalo cotidiano es suficiente para que un alimento atraviese temperaturas favorables para la multiplicación microbiana. La bromatóloga Dora Argañaraz, matrícula 032, explicó a MDZ cuánto tiempo puede permanecer afuera y por qué conviene actuar antes de que resulte sospechoso.

La primera regla es simple, aunque tiene matices según la preparación y la temperatura del ambiente. “Todas las comidas preparadas, en general, no se pueden dejar afuera de la heladera más de dos horas, como máximo”, afirmó Dora Argañaraz durante la entrevista. Ese plazo no convierte automáticamente en segura cualquier comida: una jornada de mucho calor, un traslado prolongado o ingredientes muy perecederos pueden acortarlo. La especialista añadió que “también depende de los ingredientes que tenga esa comida”. La recomendación coincide con la pauta difundida por Senasa para carnes, lácteos, huevos, pescados y sobras. Durante los días calurosos, Anmat es todavía más estricta y aconseja que los alimentos listos para consumir no permanezcan sin frío durante más de una hora. Los cuidados deben reforzarse en hogares con niños, embarazadas, personas mayores o integrantes con defensas bajas.

La diferencia entre un producto estable y uno perecedero Una referencia práctica empieza antes de cocinar: observar cómo estaba exhibido el producto en el comercio. “Todo lo que es no perecedero y está envasado en su envase original está afuera de la heladera y puede seguir así hasta el tiempo que indique el envase”, señaló la bromatóloga. En cambio, lo que se compra refrigerado debe conservar esa condición al llegar a casa.

“Un sándwich de jamón y queso que comprás en el supermercado está dentro de la heladera; cuando lo preparás, también tiene que quedar adentro”, ejemplificó. La etiqueta sigue siendo decisiva, sobre todo después de abrir un envase, porque algunos productos estables requieren refrigeración desde ese momento. En las compras, conviene elegir los refrigerados al final y reducir al mínimo el viaje hasta la heladera, tal como recomienda Anmat.

La temperatura que favorece a los microorganismos Según los especialistas, este es el tiempo máximo que pueden estar afuera de la heladera diferentes tipos de comidas. El límite no responde a un cambio visible, sino a procesos que pueden avanzar sin modificar el olor, el color o el sabor. “Desde el punto de vista bromatológico, tiene que ver con el desarrollo de microorganismos. La temperatura favorece la multiplicación de las bacterias”, explicó Dora Argañaraz. La zona de mayor cuidado se encuentra entre el frío de conservación y el calor de mantenimiento. “Si está frío, hay que conservarlo frío; si está caliente, debe mantenerse caliente. El alimento no tiene que quedar tibio”, resumió. Como referencia, los organismos oficiales recomiendan conservar los perecederos por debajo de 5 °C y mantener la comida caliente por encima de 60 °C. “En la imagen aparecen los 63 grados; para mayor seguridad, hablaría de entre 60 y 65”, precisó la especialista. No significa que toda bacteria desaparezca al cruzar esos valores, sino que se limita el tiempo dentro del rango que favorece su crecimiento.