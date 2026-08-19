Qué es el ejercicio del tornado para ganar fuerza y resistencia después de los 50

Aunque actividades como la natación , las sentadillas tradicionales o el levantamiento de pesas siguen siendo pilares fundamentales del entrenamiento, la búsqueda de rutinas dinámicas puso en tendencia el “ ejercicio del tornado”. La propuesta activa múltiples grupos musculares en poco tiempo.

Una opción es el tornado rotacional. Tiene máxima exigencia para el core Esta variante prioriza la musculatura central del cuerpo. Su ejecución comienza en posición sentada, reclinando ligeramente el torso e inclinando y elevando las piernas para mantener el equilibrio. A partir de allí, se realizan rotaciones controladas de lado a lado.

En este caso se trabajan abdominales y, de forma muy marcada, los oblicuos, clave para estabilizar la pelvis y proteger la zona lumbar frente a giros bruscos.

Esto permite desarrollar la resistencia muscular, la estabilidad abdominal y el control corporal. Es un movimiento ideal para deportes que demandan giros rápidos (como tenis, golf, natación o kayak).

La segunda opción es la sentadilla tornado que potencia, piernas y gasto calórico A diferencia de la versión en suelo, la sentadilla tornado añade salto, explosividad y cambios de dirección, trasladando todo el esfuerzo al tren inferior y al sistema cardiovascular.

El ejercicio es clave para la salud. Shutterstock

En este ejercicio se trabajan cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, aductores, abductores, abdomen y zona lumbar. Esta técnica leva rápidamente las pulsaciones y estimula las fibras musculares de contracción rápida. Al tratarse de un movimiento plio-métrico de alta demanda, favorece el consumo de oxígeno post-ejercicio (efecto EPOC), lo que ayuda a maximizar el gasto calórico general dentro de un plan de entrenamiento estructurado.

Las claves

En el tornado rotacional asegurarse primero el punto de equilibrio sobre los glúteos antes de iniciar el movimiento. La fuerza debe nacer de la rotación del torso y no del balanceo descontrolado de los brazos o piernas.

En la sentadilla tornado se aconseja priorizar el control en el aterrizaje. Evitar redondear la columna, mantener la espalda alineada y controlar que las rodillas no colapsen hacia adentro ni se desplacen en exceso respecto a la punta de los pies.

Tiempos recomendados:para principiantes, se sugiere trabajar en intervalos de 15 a 30 segundos; en niveles avanzados, de 30 a 60 segundos por serie.

La clave para mantenerse motivado, perder grasa y ganar salud pasados los 50 radica en la variedad. Combinar el tornado con ejercicios de fuerza, trabajo cardiovascular y movilidad garantizará una condición física completa y sostenible a largo plazo.