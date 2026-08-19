Por qué deberías dejar de hacer la plancha si tenés más de 60 años y cuál es el ejercicio que la reemplaza

Dejar de hacer la plancha después de los 60 años es crucial para evitar riesgos cardiovasculares. Conoce dos ejercicios que tonifican el abdomen de forma segura.

La plancha es uno de los ejercicios más populares para fortalecer la zona media, pero no es la opción más recomendable para todas las edades o estados de salud. Al alcanzar los 60 años, resulta fundamental adaptar la rutina de entrenamiento, y aquí te contamos cuáles son los dos ejercicios seguros e indispensables para reemplazarla.

La plancha exige un esfuerzo isométrico sostenido que puede restringir de forma temporal el flujo sanguíneo e incrementar la presión arterial bruscamente, lo que representa un riesgo para personas con hipertensión o diabetes. Por eso, antes de realizarla conviene revisar el historial médico y consultar con un profesional de la salud.

La rutina que ayuda a tonificar el abdomen Un error recurrente es asumir que para tonificar la panza hay que aislar la zona media con cientos de repeticiones. Sin embargo, los entrenadores afirman que los movimientos integrales ofrecen resultados mucho más seguros y efectivos:

La sentadilla es el ejercicio estrella para fortalecer el tren inferior y la postura. Al descender y subir con la espalda recta, el abdomen se contrae de forma activa para dar estabilidad, proteger la columna y mantener el equilibrio. La zona media actúa como un escudo que evita que el tronco se venza hacia adelante, exigiendo una tensión profunda. Además, al movilizar grandes grupos musculares, acelera el metabolismo y favorece la pérdida de grasa general.

Durante la sentadilla se utiliza el abdomen para mantener la postura. Archivo Instrucciones clave para ejecutarla bien: