Chau grasa abdominal en la adultez: la rutina de 4 ejercicios con mancuerna para acelerar el metabolismo

Acelerar el metabolismo y reducir la grasa abdominal en la adultez se logra con esta efectiva rutina de 4 ejercicios con mancuernas, pensada para tonificar tu zona media.

Durante la adultez, el metabolismo reduce su ritmo y la grasa tiende a acumularse con mayor facilidad, especialmente en la zona abdominal. Una solución efectiva para combatirlo es realizar ejercicios adaptados al nivel físico de cada persona, y esta rutina focalizada de solo 4 movimientos es ideal para lograr resultados de forma progresiva.

Antes de comenzar, es fundamental consultar con un profesional de la salud y detener inmediatamente la práctica si se presenta alguna molestia. En ese caso, lo recomendable es buscar la guía de un entrenador para aprender a ejecutar la técnica de manera correcta y segura.

Circuito de 4 ejercicios para tonificar el abdomen El primer ejercicio es contracción con mancuerna hacia abajo (Woodchop vertical). Primero sostené una mancuerna con ambas manos sobre la cabeza con los brazos extendidos. Bajá la pesa con control hacia la zona del pecho o la cadera mientras flexionás ligeramente las rodillas y contraés el abdomen.

El segundo movimiento es conocido como giro de cintura. Con los pies separados al ancho de hombros, sujetá la mancuerna frente al pecho con ambas manos. Manteniendo la cadera firme, girá el torso de un lado a otro llevando la pesa hacia cada costado de forma fluida.

Una rutina perfecta para los adultos mayores que quieren tonificar el abdomen. Shutterstock Otro es el crunch de oblicuos de pie. Comenzá sosteniendo la mancuerna con ambas manos extendiendo los brazos hacia adelante y estirando una pierna hacia atrás. Al mismo tiempo que llevás la pesa hacia la cadera, elevá la pierna trasera hacia el frente doblando la rodilla hasta la altura de la cadera.