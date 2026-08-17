Donald Trump le pasó factura a Corea del Sur y ordenó reducir los ejercicios militares: el motivo

Donald Trump ordenó reducir "sustancialmente" los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur este domingo y justificó la decisión por su elevado costo y por el vínculo con Corea del Norte. El anuncio se conoció horas antes del inicio de nuevas maniobras militares entre Washington y Seúl.

El presidente estadounidense comunicó la decisión a través de Truth Social y señaló que Estados Unidos asume una parte importante del costo de estos ejercicios. Además, consideró que las maniobras envían una señal "inapropiada y hostil" hacia Corea del Norte.

Trump también destacó su relación con Kim Jong-un, a quien volvió a elogiar públicamente. Incluso compartió una fotografía junto al líder norcoreano y aseguró que ambos mantienen una "muy buena relación".

La orden del mandatario se conoció un día antes del comienzo del Ulchi Freedom Shield (UFS), un ejercicio militar conjunto de diez días que Washington y Seúl realizan habitualmente durante esta época del año.

El comunicado de Donald Trump sobre los ejercicios militares en conjunto que realizará con Corea del Sur.

Las maniobras son consideradas defensivas por ambos países e incluyen simulaciones informáticas de puestos de mando y ejercicios con fuego real basados en distintos escenarios de amenaza. En la edición del año pasado participaron unos 18.000 soldados surcoreanos.

Corea del Norte, en cambio, denuncia este tipo de ejercicios como preparativos para una eventual invasión de su territorio.

Trump aseguró que no está conforme con que Estados Unidos haya acordado hace años participar de estas operaciones, aunque reconoció que actualmente resulta "demasiado tarde" para cancelarlas por completo.

El presidente estadounidense también cuestionó al mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, al afirmar que recientemente rechazó sumarse a los esfuerzos de Washington vinculados con la desnuclearización de Irán.

Un giro en medio de nuevas tensiones con Pyongyang

La decisión del mandatario republicano se produce en un contexto marcado por nuevos movimientos militares de Corea del Norte. El miércoles pasado, Pyongyang lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón, en el undécimo lanzamiento de este tipo registrado durante el año.

El episodio generó condenas internacionales, incluida la de Estados Unidos y Corea del Sur. No obstante, e pesar de esas tensiones, Trump volvió a destacar su vínculo personal con Kim Jong-un.

La reducción de los ejercicios militares representa así una nueva señal de la estrategia de Donald Trump hacia Pyongyang, basada en mantener abierto el vínculo con Kim mientras cuestiona el costo y el carácter de las maniobras conjuntas con Corea del Sur.