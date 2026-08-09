Benjamín Netanyahu desafió a Donald Trump por Gaza: rechazó su plan y advirtió que Israel no se retirará

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , rechazó el documento de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza .

Durante una reunión de su gabinete, Netanyahu afirmó que Israel no abandonará la Franja hasta que Hamás concrete un desarme total. Según declaraciones difundidas por su Oficina, el mandatario sostuvo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se retirarán hasta que el grupo palestino entregue todas sus armas.

Netanyahu remarcó que la exigencia contempla tanto armamento pesado como otro tipo de armas y que Israel busca un “desarme real”, en contraposición a lo que definió como un eventual desarme ficticio.

El primer ministro israelí también señaló que algunos de los planteos de sus aliados estadounidenses resultan inaceptables para Israel. Según explicó, mantiene conversaciones con funcionarios de Estados Unidos sobre esas diferencias y considera necesario oponerse a determinadas propuestas.

El determinante rechazo de Benjamín Netanyahu al acuerdo de 15 puntos presentado por Estados Unidos.

La posición de Netanyahu se conoce después de que Trump anunciara el pasado 30 de julio que la Junta de Paz había alcanzado un acuerdo para avanzar hacia el desarme de Hamás y de otros grupos armados de Gaza.

Gazatíes recuperan los cadáveres de sus familiares fallecidos durante la guerra. EFE

El plan contempla 15 puntos y busca reactivar una hoja de ruta inicial de 20 puntos para avanzar en la segunda fase del alto el fuego. Entre sus principales compromisos figura el cumplimiento de lo acordado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij, en Egipto.

Dentro de ese esquema se incluye el cese de las operaciones militares israelíes en Gaza y un repliegue de las tropas hacia la denominada línea amarilla.

Trump, además, había advertido que quedaría “muy, muy decepcionado” si Israel no cumplía con la parte que le corresponde dentro del acuerdo.

El desarme de Hamás, el principal punto de conflicto

Mientras Hamás aceptó oficialmente el documento de 15 puntos, sus dirigentes condicionaron el desarme a una retirada israelí completa de la Franja de Gaza.

Los líderes del grupo advirtieron que, si Israel no cumple con los compromisos establecidos, tampoco ellos avanzarían con las condiciones previstas en el acuerdo.

De acuerdo con la información brindada por EFE, el esquema planteado por el presidente republicano contempla una implementación gradual y recíproca. Sin embargo, la cuestión sobre el orden en que deben concretarse el desarme y la retirada militar israelí continúa siendo uno de los principales obstáculos.

Las fuerzas de Israel deberán retirarse de Gaza, tras el pedido de Hamás. Foto Efe EFE

El pasado 3 de agosto, después de reunirse con Netanyahu, el representante de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, sostuvo que la retirada de las FDI más allá de la línea amarilla solo se produciría una vez completado el desarme de Hamás. Esa interpretación del acuerdo coincide con la postura expresada ahora por Netanyahu, quien volvió a establecer el desarme como condición previa para cualquier repliegue de las tropas israelíes.

Netanyahu volvió a rechazar un Estado palestino

Además de cuestionar el documento de 15 puntos, Netanyahu reiteró su rechazo a la creación de un Estado palestino tanto en Cisjordania como en Gaza.

“Mientras yo sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino”, afirmó el mandatario israelí, quien utilizó los términos “Fatahistán” y “Hamastán” para referirse a los territorios bajo influencia de Al Fatah y Hamás.

La postura expresada por Netanyahu agrega otra diferencia dentro del esquema propuesto por Trump, que busca avanzar hacia una nueva etapa del alto el fuego en Gaza.

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El desacuerdo se produce mientras continúan las diferencias sobre las condiciones para implementar el plan. Por un lado, Hamás vincula su desarme con una retirada completa de las tropas israelíes. Por otro, Israel sostiene que el repliegue militar debe producirse después de que se concrete el desarme.

Desde el inicio del alto el fuego se registraron más de 1.250 palestinos muertos, pese a la vigencia de la tregua. El plan impulsado por Trump pretende avanzar hacia una nueva etapa del acuerdo, aunque las posiciones de las partes mantienen abierta la discusión sobre su implementación.

Con su rechazo al documento de 15 puntos, Netanyahu dejó en claro que el Gobierno israelí no está dispuesto a aceptar una retirada de las FDI mientras Hamás conserve su armamento. La definición vuelve a colocar el desarme del grupo palestino y la retirada israelí en el centro de las negociaciones sobre el futuro del alto el fuego.