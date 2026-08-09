El ICE detuvo a un futbolista argentino en Estados Unidos: su defensa pide una fianza de US$5.000

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, permanece detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos luego de ser interceptado en un aeropuerto de Florida. Su abogada, Regina de Moraes, aseguró que el jugador no tiene antecedentes criminales y anticipó que solicitará su libertad bajo una fianza de hasta 5.000 dólares.

El caso de Matías Pourrain se produjo cuando el futbolista se disponía a viajar con su equipo hacia Los Ángeles para disputar una semifinal nacional. Según relató su representante legal, el plantel ya había atravesado los controles habituales y esperaba el embarque cuando tres hombres vestidos de civil se acercaron al jugador para realizarle algunas preguntas.

La situación terminó con su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ). De acuerdo con la versión de la defensa, Pourrain no opuso resistencia ni protagonizó ningún incidente. Después de algunos minutos, comenzó a enviar mensajes a sus compañeros para avisarles que estaba siendo detenido.

La abogada Regina de Moraes calificó la situación como una “zona gris” de la legislación migratoria estadounidense. Según explicó, Pourrain ingresó al país en 2019 con una visa de turista y posteriormente inició una petición migratoria que todavía se encuentra pendiente de resolución.

De Moraes sostuvo que el trámite nunca fue rechazado y que permanece abierto. Sin embargo, según la explicación de la defensa, las autoridades consideraron que la falta de aprobación definitiva de esa petición permitía avanzar con la detención migratoria.

El futbolista argentino reside desde hace siete años en Estados Unidos y actualmente integra el Club de Lyon FC, que compite en la National Independent Soccer Association (NISA). Además, participa en la Baller League, una competencia de fútbol reducido.

Antes de radicarse en Estados Unidos, Pourrain desarrolló buena parte de su carrera en el ascenso argentino. Entre otros equipos, pasó por Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes. En 2019 formó parte del plantel de Real Pilar que consiguió el ascenso a la Primera C y que también protagonizó una destacada actuación en la Copa Argentina al eliminar a Vélez Sarsfield.

Dónde está detenido y qué busca conseguir su defensa

Luego de su arresto, Pourrain fue alojado inicialmente en un centro de procesamiento de ICE ubicado en Miramar, en el condado de Broward. Posteriormente comenzó el proceso para trasladarlo al Centro de Procesamiento Krome, en Florida, señalado por la defensa como un establecimiento de máxima seguridad para migrantes detenidos.

La estrategia de su abogada apunta ahora a conseguir una fianza. De Moraes estimó que el monto podría ubicarse entre 3.000 y 5.000 dólares y afirmó que su representado no registra antecedentes penales en Estados Unidos ni infracciones relevantes.

La letrada explicó que para concretar el pago debe intervenir un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente y que, previamente, un juez de inmigración debe autorizar la medida. Si la fianza fuera concedida y abonada, sostuvo que Pourrain podría recuperar la libertad en cuestión de horas.

La defensa también aclaró que una eventual liberación no significaría el cierre del expediente migratorio. Según la estimación de De Moraes, el proceso podría continuar abierto durante cuatro o cinco años.

El objetivo de ICE: 2000 arrestos diarios

El caso ocurre en un contexto de endurecimiento de los controles migratorios durante la segunda administración de Donald Trump, la cual fijó una meta de 2.000 arrestos diarios por motivos migratorios.

De acuerdo con los datos de ICE compartidos con el Congreso estadounidense, la agencia detuvo a 43.295 migrantes en julio, frente a los 39.563 registrados en junio. Según la información suministrada, se trató de un récord durante el segundo gobierno de Trump, aunque la cifra mensual todavía no alcanzó la meta diaria establecida por la administración.

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La abogada también señaló que los controles migratorios a pasajeros que realizan vuelos domésticos dentro de Estados Unidos constituyen una práctica reciente que, según su explicación, comenzó aproximadamente una semana antes de la detención y amplió el alcance de este tipo de procedimientos.

Mientras permanece bajo custodia, la familia de Pourrain inició una campaña pública para reclamar por su liberación. En un mensaje difundido públicamente, sus allegados remarcaron que el futbolista es un hijo, familiar, amigo y compañero de trabajo, y cuestionaron que un proceso migratorio pueda separarlo de la vida que construyó durante sus años de residencia en Estados Unidos.

El futbolista continúa detenido mientras su defensa gestiona el pedido de libertad bajo fianza y su situación migratoria permanece pendiente de resolución.