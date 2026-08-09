Donald Trump apuesta por la presión económica sobre Irán y descarta nuevas acciones militares

El presidente de Estados Unidos confirmó que la Casa Blanca reducirá la intensidad de la confrontación directas con Teherán.

“Se va a resolver. Siempre se resuelve. Es como una partida de ajedrez”, sintetizó el presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro este domingo que la estrategia de Washington frente a Irán se centrará en la asfixia financiera y la presión económica por encima de una nueva ofensiva militar. La definición se da en un contexto de estancamiento en las conversaciones diplomáticas sobre el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según reveló Axios a partir de una entrevista telefónica realizada en conjunto con Channel 12, la Casa Blanca resolvió bajar el perfil del choque bélico directo para monitorear el paulatino deterioro de las arcas financieras de Teherán.

“Le estamos bajando el tono. Solo estamos negociando a medias con ellos. Estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tiene dinero”, declaró el mandatario republicano durante la entrevista.

Giro estratégico respecto a las opciones militares Las declaraciones del líder estadounidense marcan un cambio de postura respecto a la semana previa, cuando la administración evaluaba retomar operaciones de gran escala contra la República Islámica. En esta oportunidad, Trump argumentó que la situación económica interna de Irán es sumamente frágil y sostuvo que el régimen no cuenta con los recursos necesarios para sostener el pago a sus tropas.

EFE De acuerdo con el informe de Axios, el presidente adjudicó gran parte del colapso económico al bloqueo naval aplicado por Estados Unidos, medida que aceleró la severidad de la crisis iraní. Asimismo, destacó que la baja en la cotización del petróleo —ubicada cerca de los 75 dólares por barril— contribuyó a mitigar el impacto energético sobre los consumidores estadounidenses.